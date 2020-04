Governador do ES anuncia medidas para reabertura do comércio

today18 de abril de 2020 remove_red_eye325

O Governo do Espírito Santo vai adotar um Mapa de Gestão de Risco para estabelecer medidas qualificadas em cada município no combate ao novo Coronavírus (Covid-19). A novidade foi apresentada neste sábado (18) pelo governador Renato Casagrande, após uma nova reunião de Sala de Situação em Emergência Pública, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória. Levando em consideração o número de casos registrados, os municípios capixabas serão divididos em três grupos de risco (Baixo, Moderado e Alto). Cada grupo deverá adotar um protocolo específico a partir desta segunda-feira (20).



Esse novo critério adotado para a tomada de decisões para restrição de mobilidade e manutenção do isolamento social atende ao objetivo do Governo do Estado de achatamento da curva epidêmica da doença. Para evitar que o sistema de saúde não fique sobrecarregado, cada município deverá seguir as orientações previstas no Mapa de Gestão de Risco, que foi desenvolvido pelo Centro de Comando e Controle (CCC) da Covid-19 com base nos dados dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde (Sesa).



Seguindo a metodologia do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, os municípios que estiverem abaixo da média de casos do Estado, estarão no Risco Baixo (Verde); os que estiverem até 50% acima da média do Estado estarão no Risco Moderado (Amarelo) e os que estiverem acima dos 50% da média do Espírito Santo estarão no Risco Alto (Vermelho). Em todos os casos será levando em conta o Coeficiente de Incidência Acumulado de casos da Covid-19, calculado pela média de casos a cada 100 mil habitantes.



Com os dados coletados até esta sexta-feira (17), o Espírito Santo tinha 23 casos confirmados a cada 100 mil habitantes. Ou seja, todos os municípios que estiverem abaixo desse coeficiente estarão no Risco Baixo; os que estiverem entre 23 e 34,9/100 (até 50% acima) estarão no Risco Moderado e todos que tiverem acima dos 35 casos a cada 100 mil habitantes (acima dos 50%) estarão no Risco Alto.



Atualmente, seis municípios capixabas já se encontram na situação de Risco Alto. São eles: Alfredo Chaves, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana – sendo que estes dois últimos têm coeficientes do grupo amarelo, mas foram incluídos no grupo vermelho por fazerem parte da Região Metropolitana e da dificuldade de se fazer o controle da interação social de seus moradores com dos demais municípios vizinhos.



Outros nove municípios que se limitam com o grupo vermelho foram incluídos automaticamente em Risco Moderado. São eles: Anchieta, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Iconha, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina e Vargem Alta. Os 68 municípios capixabas restantes foram classificados no grupo verde, ou seja, de Risco Baixo.



O governador anunciou que, em decorrência da Grande Vitória ter municípios em Risco Alto, serão instaladas barreiras sanitárias nos limites dos municípios, a exemplo dos postos de controle instalados nas divisas estaduais. Casagrande ressalvou que o Mapa de Gestão de Risco também estabelece que o Estado possa entrar em Risco Extremo (cor roxa), caso ocorra um aumento significativo do número de casos. Neste caso, está prevista a necessidade de realização um Pacto Social, que será um alinhamento realizado entre Governo do Estado, municípios, empresários e a sociedade civil.



Confira as medidas a serem implementadas pelo estado e pelos municípios, de acordo com a classificação de risco:

RISCO BAIXO (VERDE)

Medidas Sociais

– Orientação/conscientização para isolamento social e distanciamento social (Disk Aglomeração);



– Orientação/conscientização para adoção de medidas de proteção (máscaras e higiene);



– Abordagem às pessoas para orientação;



– Comunicação social, por meio de rádio, carros de som e outros;



– Monitoramento de casos suspeitos e infectados;



– Instalação do Sistema de Comando de Operações e elaboração de plano de contingência;



– Municípios acima de 50 mil habitantes deverão instalar um centro de comando geral e um centro de comando em saúde;



– Recomendação para que as pessoas dos grupos de risco permaneçam em isolamento total.



Medidas Comerciais

– Funcionamento de todos os estabelecimentos com medidas qualificadas: um cliente por dez metros quadrados, obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e observação do distanciamento social em filas;



– Funcionamento entre 10h e 17h nos municípios com menos de 70 mil habitantes;



– Escalonamento de horários de funcionamento por, no mínimo, dois turnos em municípios acima de 70 mil habitantes, com organização a critério do Município;



– Galerias e centros comerciais devem funcionar com 50% da ocupação (uma pessoa por 14 metros quadrados).



Transporte Público

– Higienização de veículos em nível Covid-19;



– Proteção obrigatória para tripulação (máscaras, álcool e luvas);



– Instalação de dispositivos de álcool em gel nos terminais;



– Distanciamento entre pessoas em filas para embarque.



Limites Municipais

– Orientação para controle de entrada no município com barreiras sanitárias, por meio da autoridade municipal;

– Barreira sanitária nas rodoviárias.

RISCO MODERADO (AMARELO)

Medidas Sociais

– Adoção de todas as medidas previstas para municípios do grupo de Risco Leve;



– Recomendação do isolamento social com intervenção local da autoridade pública;



– Recomendação das medidas de proteção (uso de máscara e ampliação das medidas de higiene);



– Abordagem às pessoas para recomendação;



– Monitoramento casos confirmados e suspeitos;



Medidas Comerciais

– Funcionamento de todos os estabelecimentos com medidas qualificadas com obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e clientes;



– Escalonamento de horários de funcionamento por, no mínimo, dois turnos em municípios acima de 70 mil habitantes, com organização a critério do Município;



– Lojas em galerias e centros comerciais devem funcionar em apenas um dos dois turnos previstos.



Transporte Público

– Limitação de pessoas por veículo (redução de 35% da frota);



– Recomendação da utilização do CartãoGV (válido para a Grande Vitória);



– Lavagem dos pontos de ônibus com água e sabão pelo Município;



– Diminuição da oferta do serviço “bacurau” e suspensão do serviço aos domingos;



– Higienização dos veículos nos terminais por período;



– Suspensão da utilização do transporte público por idosos em horários de pico.



Limites Municipais

– Orientação para controle de entrada no município com barreiras sanitárias, por meio de autoridade municipal;



– Barreira sanitária nas rodoviárias.

RISCO ALTO (VERMELHA)

Medidas Sociais

– Adoção de todas as medidas previstas para municípios dos grupos de Risco Leve e Moderado;



– Determinação de isolamento social com intervenção local e aplicação de sanção;



– Determinação às pessoas para uso de máscaras;



– Monitoramento casos suspeitos e infectados.



Medidas Comerciais

– Funcionamento dos estabelecimentos considerados essenciais e de estabelecimentos autorizados por regras dispostas em decretos com medidas qualificadas, definidas em protocolos específicos;



– Aplicação de multa;

Transporte Público

– Restrição de passageiros em pé;



– Obrigatoriedade da utilização de CartãoGV (válido para Grande Vitória);



– Obrigatoriedade do uso de máscaras para tripulantes e passageiros;



Limites Municipais

– Barreiras sanitárias nos limites dos municípios com controle rigoroso, por meio de autoridades municipal e estadual com o apoio das Forças Armadas;



– Barreira sanitária nas rodoviárias.