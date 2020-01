Governador visita locais afetados pelas chuvas na região sul

today18 de janeiro de 2020 remove_red_eye15

O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou, neste sábado (18), os municípios de Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta, que foram os mais atingidos pelas fortes chuvas na região sul do Espírito Santo. Ele acompanhou os trabalhos das equipes da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiros e demais órgãos na resposta ao desastre. Casagrande afirmou que o Governo do Estado vai dar apoio tanto ao município quanto as pessoas afetadas.

“No primeiro momento vamos dar suporte a quem precisa de abrigo. Vamos ofertar água potável, alimento, materiais de higiene pessoal, colchões e medicamentos. Muitas casas estão sem água, então vamos disponibilizar caminhões-pipa e a Cesan vai ajudar na limpeza das ruas. Estamos em contato com a ECO 101 para que possam ajudar na retirada dos carros, pois muitos foram arrastados”, disse.

Casagrande prosseguiu: “Posteriormente, vamos ajudar a cidade a reconstruir as ruas que foram destruídas e as pessoas afetadas terão uma linha de financiamento pelo Banestes para que possam reconstruir suas casas e seus negócios. Neste momento estamos com máquinas ajudando na limpeza e dando suporte a quem teve que abandonar suas residências.”

A Defesa Civil Estadual está no município desde a noite de sexta-feira (17), quando as fortes chuvas atingiram a cidade e a região. Ainda na noite de sexta, o governador acompanhou a situação por telefone com a Defesa Civil. Neste sábado, antes das 8h, o governador chegou ao município.

Pela manhã foi realizada uma reunião com a participação do governador; do prefeito de Iconha, João Paganini; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira; do coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel André Có; da Defesa Civil municipal; além de representantes de Secretarias estaduais e municipais. Na reunião, foi criado um comitê de crise, onde um levantamento dos estragos começou a ser realizado. Um posto médico foi instalado no local, já que o hospital do município foi atingido pelas chuvas.

Na parte da tarde, o governador Casagrande seguiu para os municípios de Alfredo Chaves e Vargem Alta, que foram bastante atingidos pelas chuvas. Ele sobrevoou as áreas atingidas e pode ter a dimensão do impacto causado pelas águas. “O Governo do Estado está presente para minorar o sofrimento das pessoas atingidas. Estamos nos colocando à disposição dos municípios e, de mãos dadas, vamos reconstruir esses municípios e a vida das pessoas”, afirmou.

Em Alfredo Chaves, o governador também se reuniu com o prefeito Fernando Lafayette e em Vargem Alta com o prefeito João Altoé. Em ambos os municípios, Renato Casagrande esteve em áreas atingidas, reforçando a disponibilidade e ajuda do Governo nas ações emergenciais, como a distribuição de água potável, medicamentos, alimentos, colchões e kits de higiene pessoal.

O Governo do Estado também ajuda na limpeza das ruas e na liberação de vias interditadas, além de disponibilizar caminhões-pipas. Os bombeiros também seguem no resgate de pessoas isoladas e na busca por desaparecidos.

No final da manhã, o governador do Estado recebeu uma ligação do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que colocou o Governo Federal à disposição para auxiliar a população capixaba.