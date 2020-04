Governo decreta ponto facultativo nas repartições estaduais nesta quinta-feira (09)

O governador do Estado, Renato Casagrande, decretou ponto facultativo nesta quinta-feira, dia 09 de abril, nas repartições públicas do Executivo Estadual, em virtude das tradições culturais da Semana Santa. Também não haverá expediente na sexta-feira (10), feriado nacional. A medida reforça a necessidade de distanciamento social como forma de prevenção à transmissão do novo Coronavírus (Covid-19).

“Essa data não costuma ser ponto facultativo, mas estamos decretando, com exceção dos serviços essenciais. Precisamos, nesta semana, de um trabalho mais intenso de isolamento. O número de casos no Brasil tem crescido e de mortes também. Aqui no Estado estão crescendo os casos e, infelizmente, já perdemos seis pessoas. Precisamos nos esforçar um pouco mais no isolamento social e ainda mais com as pessoas do grupo de risco”, afirmou o governador.

De acordo com o Decreto Nº 0459-S/2020, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7), o ponto facultativo não contempla órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala. O texto também menciona a decretação do Estado de Emergência em Saúde Pública devido ao avanço da pandemia em nível global.

Casagrande também reforçou a importância de se observar as medidas individuais de prevenção ao vírus. “Muitos atenderam nosso chamado para se isolarem, mas ainda assistimos a muitas pessoas nas ruas. Um grupo de pessoas ainda não vislumbrou o perigo que estamos vivendo no mundo”, destacou.