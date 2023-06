Governo do Estado anuncia novos investimentos no aniversário de Cariacica

Para celebrar o aniversário de 133 anos de Cariacica, celebrado neste sábado (24), o Governo do Estado realizou a entrega de obras de contenção e anunciou mais R$ 52 milhões em investimentos no município. O governador do Estado, Renato Casagrande, participou do desfile cívico-militar em comemoração à data e fez a transferência simbólica da Capital do Estado. Foi a terceira vez que a cidade recebeu a homenagem, no Dia de São João Batista.

“Neste dia de festa, estamos investindo R$ 60 milhões no município, contando as obras que foram entregues hoje e as novas intervenções. A parceria do Governo do Estado com a prefeitura de Cariacica tem resultado na melhoria de vida da população. Desde que assumimos o Governo em 2019, são aproximadamente R$ 1 bilhão em investimentos do Governo na cidade. Enquanto for governador, o município de Cariacica não ficará sem a atenção do Estado”, afirmou Casagrande.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, exaltou a parceria entre o Governo do Estado e o Município. “Nosso governador está ajudando muito Cariacica. É o segundo prefeito da nossa cidade, devido a tantos investimentos que estão sendo feitos aqui. Somente hoje estamos anunciando mais de R$ 210 milhões em obras da prefeitura e também em parceria com o Governo do Estado. Nesta festa da cidade, os meus parabéns vão para todos vocês, moradores de Cariacica”, disse.

Durante a solenidade, o governador Renato Casagrande oficializou a entrega das obras de estabilização de encosta, localizada na Rua Gabino Rios, no bairro de Porto de Santana, que teve investimento de R$ 8,1 milhões. Foi anunciado também o repasse ao Município de R$ 52,2 milhões em recursos do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG). Serão realizadas obras de drenagem e pavimentação de ruas do bairro Campo Verde e estabilização de encostas em Porto de Santana.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, explicou que existem vários métodos de estabilização de encostas, que podem variar dependendo das características do terreno, do grau de instabilidade e dos recursos disponíveis. “Esse conjunto de intervenções são feitas depois que conversamos com a comunidade para saber o que as pessoas preferem e assim deixar o local, que era de altíssimo risco, protegido. Estamos trabalhando dessa forma em todo o Estado”, pontuou.

“Com recursos do Fundo Cidades, sob a liderança do governador Renato Casagrande, em parceria com as prefeituras, estamos realizando obras de grande importância nos municípios, priorizando ações de prevenção em áreas atingidas por desastres naturais, e de preservação, controle e conservação dos recursos hídricos”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Aniversário



No início da manhã, o governador e o prefeito de Cariacica participaram da missa festiva no Santuário Bom Pastor, em Campo Grande. Em seguida, acompanharam o desfile cívico-militar que contou com desfile de viaturas, soldados das forças de segurança e alunos de diversas escolas da rede municipal e estadual de ensino.

fotos Hélio Filho/Secom