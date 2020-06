Governo do Estado autoriza construção de escola em Guarapari

O Governo do Estado autorizou o início da construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), no bairro São José, em Guarapari. A Ordem de Serviço foi assinada pelo governador Renato Casagrande, durante solenidade virtual realizada na manhã desta terça-feira (16). O Estado vai repassar R$ 2.877.675,00 para a realização da obra. O município deve receber mais investimentos do Governo do Estado, de acordo com Casagrande.



“Quero deixar a minha palavra para Guarapari, que nós estamos inteiramente à disposição do município. Podem contar integralmente com o Governo do Estado. Estamos fazendo uma reprogramação por conta da queda na arrecadação por conta da pandemia. O momento exige isso, mas o que estiver dentro das nossas condições, vamos realizar. Temos programação de investimentos em saneamento em Santa Mônica e da recuperação da orla de Meaípe para mantê-la como esse ponto turístico tão importante para o Estado”, frisou o governador.



A construção da unidade de ensino atende a necessidade da comunidade, que hoje não conta com nenhuma edificação pública para receber os alunos, que precisam se deslocar para bairros próximos em busca de creches e pré-escolas. Com a nova unidade, serão criadas 300 vagas de zero a cinco anos de idade, sendo 155 de creche e outras 145 de pré-escola.



As intervenções contemplam a construção de dois pavimentos ligados por rampa e escada, com dez salas de aula, cozinha, lavaderia, rouparia, copa para funcionários, área de serviço, depósitos, refeitório, sala dos professores, direção, secretaria, supervisão, lactário, sala de amamentação, play ground, e banheiros infantil e adulto. Ao todo, a área de intervenção será de 1.574,38 metros quadrados.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou a importância do investimento para o município. “Toda Ordem de Serviço é o início de uma obra, que, no caso da Educação, é sempre muito importante. É um apoio do Governo do Estado aos municípios, nesse caso, para construção da creche em um bairro de Guarapari que não oferta essa modalidade de ensino. Serão mais 300 novas vagas para atender a demanda do bairro São José e região. Esse apoio do Estado aos municípios marca o interesse do Governo pela Educação”, apontou.



Estiveram presentes na solenidade virtual, a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes; o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães; além de secretários, vereadores e lideranças do município.