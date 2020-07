Governo do Estado autoriza obras de infraestrutura na Rodovia ES-481, em Guarapari

O Governo do Estado autorizou, nesta quinta-feira (30), o início das obras de infraestrutura na Rodovia ES-481, no trecho Lameirão, em Guarapari. A Ordem de Serviço foi assinada pelo governador Renato Casagrande em solenidade virtual, transmitida ao vivo pelas redes sociais. Serão executados os serviços de revestimento da via, além da implantação e melhorias na drenagem de águas pluviais. O trecho contemplado tem 6,5 quilômetros de extensão e o prazo de execução das obras é de 120 dias.

“Essa é uma obra extraordinária para a população de Lameirão, que é uma comunidade importante de Guarapari. Atende o interior, as pessoas que estão passando férias, que precisam se deslocar da Rodovia do Sol até o Contorno de Guarapari. Estamos fazendo bons investimentos na cidade. Conseguimos criar um Fundo de Infraestrutura que está nos possibilitando fazer obras e bons investimentos. Quero também agradecer a ArcelorMittal que está doando o Revsol para esta e outras obras no Estado”, lembrou o governador Casagrande.

Será utilizada no revestimento uma mistura de Revsol (75% em peso) e argila (25%), melhorando a circulação de veículos na região. Como se trata de uma rodovia em leito natural, o efeito das chuvas é sentido de imediato, dificultando o trânsito na via. A aplicação do Revsol em vias estaduais é uma parceria entre o Governo do Estado e a ArcelorMittal.

O diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto Coura, destacou a importância da obra para a região: “O trecho é amplamente utilizado no deslocamento local, sobretudo, no escoamento de produção agrícola e por dar acesso a pontos turísticos, como cachoeiras e pousadas”, disse.

A líder comunitária do bairro Lameirão, Josiani Stein, agradeceu a execução dos trabalhos. “Minha gratidão ao Governo do Estado e também aos moradores pelo apoio, que foi essencial para realizar esse sonho. Essa obra dá orgulho à toda comunidade porque nos traz sentimento de inclusão”, afirmou.