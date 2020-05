Governo do Estado inaugura dez leitos de UTI no Hospital Sílvio Avidos para combate da Covid-19

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na tarde desta terça-feira (19), dez novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para atendimento aos casos do novo Coronavírus (Covid-19), no Hospital Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina. Os leitos foram entregues em parceria público-privado do Estado com a empresa Luz e Força Santa Maria, de Colatina, que viabilizou o serviço de adequação do espaço e contou com o aporte financeiro de R$ 186.298,20.

De acordo com Casagrande, a inauguração amplia os leitos disponíveis no Sílvio Avidos, que é um importante hospital na região noroeste do Estado. “Estamos abrindo a cada semana mais leitos de UTI. Ainda estamos em uma fase de crescimento do vírus e a cada dia temos um número significativo de contaminados e de pessoas perdendo a vida. O que tem de diferente aqui no Espírito Santo é que nos preparamos desde janeiro para que pudéssemos ter mais estrutura, mais leitos e mais parcerias com hospitais filantrópicos, hospitais privados e empresas”, disse.

Casagrande ressaltou a importância de a população manter o distanciamento social para evitar a expansão do coronavírus. “Tivemos uma reunião nesta manhã com os prefeitos e tratamos da necessidade de um trabalho de convencimento das pessoas para que se mantenham isoladas e com o distanciamento para que não se tenha um colapso na rede pública de saúde”, afirmou.

Também participaram da solenidade, que aconteceu por meio de videoconferência, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes; os deputados federais Paulo Foletto, que hoje é secretário de Estado da Agricultura, e Josias Da Vitória, que é líder da bancada capixaba no Congresso; o deputado estadual Renzo Vasconcelos; a subsecretária de Estado de Assistência em Saúde, Quelen Tanize Alves da Silva; a superintendente de Saúde da Região Central, Cybeli Pandini; além de representantes do hospital e da empresa.

Para o secretário Nésio Fernandes, o trabalho de entes privados e públicos diante do cenário atual faz a diferença. “Muito nos orgulha ver como a sociedade capixaba se une ao Governo do Estado e ao Sistema Único de Saúde para poder enfrentar e se preparar para poder fazer grandes entregas e salvar vidas”, comentou.

Já o diretor-geral do Hospital Maternidade Sílvio Avidos, Almiro Schimidt, destacou que, além da adequação do espaço físico, a empresa também ajudou com doação de equipamentos para a unidade. “Além do serviço de adequação do espaço, que anteriormente atendia à pediatria, e que fora transferida para o Hospital Maternidade São José, a empresa nos doou 10 camas elétricas para uso de UTI; uma central de monitorização médica e o sistema de climatização, que nos ajudará no combate à Covid-19”, explicou.

De acordo com Schimidt, a previsão é de que até final de junho, o Hospital possa contar com 51 leitos exclusivos para o atendimento da Covid-19, entre UTI/COORTE COVID, Isolamento/Covid e Enfermaria/Covid.

Doações de EPIs

A ajuda tem chegado ao Hospital Maternidade Sílvio Avidos também por meio de doações de instituições privadas da região. Nos últimos dias, a unidade recebeu do Rotary Club de Colatina – São Silvano cerca de 150 Equipamentos de Proteção Individual (EPIS), entre protetores faciais, toucas e óculos de proteção.

Da Aspen Industria Farmacêutica, a unidade recebeu a doação de sabonetes antisséptico, aventais, luvas, máscaras N95 e álcool em gel. A Frisa Frigorífico Rio Doce doou equipamentos de ar-condicionado para o hospital, além de nove beliches e 18 colchões que serão destinados para o descanso dos profissionais da saúde.