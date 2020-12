Governo do Estado inaugura novo prédio da Delegacia Regional de Cariacica

Como parte do programa de reestruturação das unidades policias dentro do programa Estado Presente em Defesa da Vida, o governador Renato Casagrande entregou, na manhã desta terça-feira (08), mais uma delegacia de Polícia Civil totalmente reformada e revitalizada: a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, localizada no bairro Rio Branco.

Ao todo, foram investidos R$ 1.298.184,89 na reforma do espaço. A reinauguração traz um melhor e mais humanizado ambiente de trabalho aos policiais e servidores, além de excelentes condições de atendimento à população.

Durante a entrega, Casagrande destacou que o Governo do Estado vai investir mais de R$ 400 milhões na área de segurança pública ao longo dos quatro anos de administração. “Investimos em tecnologia, valorização dos policiais, recomposição de efetivo, infraestrutura, equipamentos e viaturas. Serão realizados novos concursos públicos para termos mais policiais para enfrentar a criminalidade. Essa delegacia trará mais humanidade aos policiais e também no atendimento. Sempre digo que não podemos aceitar que uma delegacia fique com infraestrutura precária”, pontuou.

O governador citou ainda outros investimentos do Estado no município: “Além dessa delegacia que demos ordem de serviço no início do nosso mandato e estamos entregando hoje, temos obras importantes em Cariacica, como o Hospital Geral; a Rodovia Alice Coutinho; também fizemos a PPP de Saneamento, onde serão investidos R$ 580 milhões aqui na em Cariacica. A realidade da cidade está mudando.”

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou o trabalho que vem sendo feito. “É isso que o governo Casagrande tem tentado: dar dignidade aos policiais e respeito ao cidadão. Assim como essa obra, estamos fazendo diversas outras para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Retomando todos os investimentos em recursos humanos e infraestrutura. A população estava sofrendo com uma unidade ruim aqui, depois tendo que se deslocar até Vila Velha e agora retomamos para Cariacica. O Governo está reconstruindo a Segurança Pública passo a passo”, afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, também ressaltou a importância de mais essa entrega. “Em janeiro nos dávamos início a essa obra tão sonhada. Fizemos uma ampliação do seu espaço e procuramos atender a todos os policiais que aqui trabalham, dando dignidade e para que tenham satisfação em trabalhar em um local salubre e com condição ideal para desempenhar suas funções. Governador Renato Casagrande, a Polícia Civil agradece por esta obra que o senhor começou e o senhor terminou”, declarou.

Novo prédio

O imóvel tem 821,95 metros quadrados e conta com instalações modernas, rampas de acessibilidade e calçada cidadã. Foi realizada a ampliação e construção de uma área de 50 metros quadrados, que comportará um depósito e a sala para a Polícia Militar.

A reforma do prédio contou também com uma pintura geral, instalação de pisos, manutenção das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além de substituições estruturais de janelas, esquadrias e telhado – além do reforço na segurança do imóvel, com instalação de grades metálicas e a revitalização da fachada.

A delegacia conta com três celas, dois alojamentos, um depósito, dois almoxarifados, duas cozinhas e um refeitório, um gabinete, quatro cartórios, três salas destinadas ao setor administrativo, duas recepções, uma sala de investigação, uma sala de reconhecimento, um arquivo, um depósito para materiais apreendidos e sete banheiros – inclusive adaptado para pessoas com deficiência (PCD).

“Hoje nos só temos a agradecer a todos que participaram dessa empreitada, ao nosso governador, nosso chefe de polícia, ao Michel que administrou a nossa obra e que eu cobrava muito. Então, hoje, pra nós, é um dia de alegria”, afirmou a titular da 4ª Delegacia Regional de Cariacica, delegada Arminda Rodrigues.

Serviço

4ª Delegacia Regional de Cariacica

Endereço: Avenida Kléber Andrade, bairro Rio Branco, Cariacica, ES.

Horário de atendimento: 24horas

Telefone de contato: (27) 3136-3111