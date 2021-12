Governo do Estado inaugura obras do Portal do Príncipe neste domingo (19)

O Governo do Estado inaugura, neste domingo (19), as obras do Portal do Príncipe, um marco para a mobilidade da Região Metropolitana da Grande Vitória. As intervenções na chegada sul da capital Vitória também criaram novos espaços de convivência, lazer e esporte na região. Para celebrar essa entrega importante para a população, foi organizada uma programação especial até a próxima quarta-feira (22) com apresentações culturais e esportivas, além de serviços de saúde.



Entre as melhorias viárias entregues para desafogar o trânsito da região estão a ampliação da Avenida Alexandre Buaiz, que passou a ter seis faixas, sendo uma pista de concreto para acesso ao Porto de Vitória. Já a Rua Beresford Martins Moreira, que teve o sentido de circulação alterado, também conta com nova pista de concreto, novas calçadas e ciclovia. Durante as obras, a Ponte Seca foi utilizada para a saída de caminhões do Porto de Vitória. Com o fim das intervenções, a ponte passa a ter circulação exclusiva para pedestres e ciclistas.



Outra melhoria promovida pelas intervenções é o novo acesso para a região de Santo Antônio, que já está sendo utilizado pelos motoristas desde janeiro. Antes, o motorista precisava acessar a Ponte Seca para fazer o retorno para Santo Antônio. Com a liberação da nova pista, os motoristas podem fazer o retorno acessando a nova alça, já na descida da Segunda Ponte, pela faixa da esquerda.



Também foram realizadas mudanças em frente ao Palácio Anchieta para melhorar a organização do trânsito na parada de ônibus existente no local. Agora, os coletivos vão poder fazer a parada em uma baia, não sendo mais necessário interromper o fluxo da via.



Mais melhorias

A Praça José Luiz Gobbi foi entregue em outubro deste ano e tem playground infantil, localizado na parte central, em nível abaixo das ruas, para maior proteção das crianças. O playground conta com os brinquedos: casinha com escorregador, gangorras, cestão, ponte pênsil e balanço. O piso é todo emborrachado. Além disso, os cães ganharam um espaço dedicado a eles, no espaço Pra Cão, que conta com obstáculos para diversão com animais domésticos, tais como gangorra, rampas sobe e desce, prancha, pula pneu, slalom e barreiras para salto.



Já a academia ao ar livre conta com equipamentos em inox do tipo multiestação, com simulador de cavalgada triplo, simulador de caminhada triplo, pressão de pernas e rotação vertical. Os pergolados têm mesa de jogos xadrez e mesa de piquenique e banquetas. Na praça também foram plantadas novas árvores das espécies samambaia, ipê branco, jequitibá rosa, jatobá, lophântera, magnólia amarela, entre outras, além daquelas originalmente existentes no local.



Foi construída ainda a Praça Mário Gurgel, localizada entre a Avenida Alexandre Buaiz e a Rua Beresford Martins Moreira, vencendo o desnível e conectando essas duas importantes vias, a partir da implantação de uma extensa arquibancada projetada para acolher os espectadores da praça, que conta com uma quadra Society.



A praça esportiva também conta com pista de skate e BMX (modalidade praticada com uso de bicicleta), com uma área de 1.021,78 metros quadrados e dois ambientes: o Bowl com, aproximadamente, 320 metros quadrados vai ter rampas e alturas que variam de 1,30 metros a 1,65 metros; e o Street, que terá uma área de, aproximadamente, 700 metros quadrados com vários obstáculos, como palcos, rampas e corrimãos de diversos tamanhos e formatos.



Ponto de ônibus Inteligente

Os três novos abrigos de videomonitoramento e inteligência estão localizados na Avenida Nair de Azevedo, em cima do viaduto Gilson Felix e em frente ao Palácio do Governo (abrigo de três módulos). Os abrigos instalados proporcionam melhorias na segurança, com a utilização de inteligência artificial por meio de videomonitoramento, podendo haver o analítico de reconhecimento facial, detecção de movimento e detecção de aglomeração de pessoas. Sistema similar ao que existe atualmente nos terminais.



Ainda por meio das câmeras instaladas nos abrigos, haverá monitoramento interno e externo do usuário do sistema. O abrigo também vai disponibilizar sinal de internet via rede wi-fi. Todos os abrigos têm o botão de pânico, que pode ser acionado em situações emergenciais para a comunicação com a central de videomonitoramento da Companhia Estadual de Transporte Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb).



Confira a programação completa da entrega das obras do Portal do Príncipe:

19/12, domingo

8h30 – Banda da Polícia Militar;

9h – Inauguração do Portal do Príncipe;

10h – Campeonato de Futebol;

10h30 – Apresentação de Skate;

11h – Chegada do Papai Noel;



Outras atrações:

Projeto Caiman: exposição de jacarés;

Tenda dos CRJs com DJ, Dança e Graffiti;

BIB Móvel – Biblioteca Móvel;

Ação da SESA



20/12, segunda-feira

18h – Workshop Dança Capixaba;

Futebol: final feminina

19h – Futebol: final masculina;

19h20 – Malabarismo;

20h – Aulão de Dança Afro com a Cia Negraô.

21/12, terça-feira

16h – Oficina de Turbante;

17h – Apresentação de Capoeira;

18h – Aulão de Zumba;

Basquete 4×4;

19h – Motumbaxé;

Taekwondo;

20h – Slam de Poesia.



22/12, quarta-feira

17h – Coral da Amizade;

18h – Basquete 4×4;

Apresentação de Escola de Samba;

19h – Lançamento do Edital de Intervenção Artística e Urbana;

19h30 – Banda da Polícia Militar.