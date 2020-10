Governo do Estado inicia coletas do Inquérito Sorológico Escolar

O Governo do Espírito Santo, por meio das Secretarias da Saúde (Sesa) e da Educação (Sedu), deu início à primeira etapa do Inquérito Sorológico Escolar, que tem por objetivo estimar o percentual de estudantes e trabalhadores da área da educação infectados pelo novo Coronavírus (Covid-19). O inquérito sorológico é uma das estratégias de enfrentamento e monitoramento da pandemia da Covid-19 realizada.

Os municípios selecionados que trazem a representação populacional capixaba são: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

A pesquisa já foi iniciada e concluída pela Sesa no município de Cachoeiro de Itapemirim. Os demais municípios estão listados no cronograma abaixo.

Dos 13 municípios, foram sorteadas 86 escolas, das quais serão testados, aproximadamente, 3.400 professores, 2.300 funcionários e cerca de 5.065 alunos, que também foram sorteados – entre aqueles os quais a família demonstrou interesse em participar.

De acordo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a iniciativa vai possibilitar uma fotografia do contágio da doença no período pré-escolar. “Vamos acompanhar a evolução e o comportamento da pandemia da Covid-19 com o inquérito. Já reunimos as condições sanitárias, com a queda sustentada dos casos graves e dos óbitos e vamos retomar as atividades escolares respeitando os protocolos”, destacou.

Como será o processo

Dentro das unidades escolares sorteadas, estarão presentes equipes municipais da saúde para a realização da coleta de sangue a ser utilizada para os testes sorológicos. As crianças, adolescentes e os servidores terão seus horários agendados para o dia de coleta.

Antes do procedimento, os participantes e o responsável pelo menor responderão um questionário realizado pelos profissionais da saúde do município ou designados que abordará os dados demográficos, clínicos e epidemiológicos, tais como sintomas recentes, local onde mora, os cuidados relacionados ao uso da máscara, por exemplo.

O material biológico será encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), em Vitória, sendo os testes realizados e processados tanto pelo Lacen/ES, quanto pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Consultório volante

Um caminhão consultório equipado para funcionar como uma unidade de saúde itinerante – contendo dois consultórios e um posto de coleta de exames – será disponibilizado pela Sesa durante o inquérito.

O veículo irá favorecer a ampliação dos postos de coleta nos municípios envolvidos no Inquérito Sorológico Escolar e ficará estacionado em locais estratégicos, conforme a programação e necessidade de cada município para atender a comunidade escolar. O caminhão consultório também poderá ser usado durante a realização do Censo.

Censo Sorológico

Além do Inquérito Sorológico Escolar, o Governo do Estado também está realizando uma outra estratégia de enfrentamento e monitoramento da pandemia da Covid-19, destinada a todos os trabalhadores da Rede Estadual de Educação, o Censo Sorológico. O objetivo do Censo é fazer um mapeamento de 100% dos profissionais da Rede Estadual de Educação que entraram em contato com o vírus no Espírito Santo.

Já participaram os municípios de Alto Rio Novo, Apiacá, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado, com um total de 612 amostras. A expectativa é de que 18 mil profissionais da Rede Estadual participem do Censo, nos 78 municípios do Estado.

Assim como o Inquérito, as amostras coletadas passarão por testes sorológicos pelo método de quimioluminescência (redução de luz), encaminhadas ao Lacen e realizados e processados tanto pelo Lacen quanto pela Fiocruz.