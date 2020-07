Governo do Estado investe R$ 1,5 milhão em obras de infraestrutura em Atílio Vivácqua

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), autorizou, nesta quinta-feira (02), a execução das obras de pavimentação, drenagem e contenção das Ruas Projetadas 16, 17A, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e da Rua Gercy de Oliveira, situadas no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua. No total, o investimento do Governo do Estado é de R$ 1.583.962,81.

A assinatura da Ordem de Serviço foi realizada pelo governador Renato Casagrande, em solenidade virtual, transmitida pelas redes sociais. “Alto Niterói é um lugar lindo e que necessita de investimentos. Em nosso primeiro mandato realizamos importantes investimentos na localidade. Estamos agora dando mais um passo para que aquela população tenha mais qualidade de vida. É uma alegria poder dar essa Ordem de Serviço que levará mais felicidade às pessoas”, disse o governador.

Casagrande lembrou que obras de drenagem e pavimentação trazem um sentimento maior de pertencimento ao morador, que passa a cuidar ainda mais do local. O governador reforçou o compromisso do Governo com a população atiliense. “Temos feitos investimentos fortes em Atílio Vivácqua e iremos continuar. Se Deus permitir estaremos na cidade na inauguração desta obra”, afirmou.

O evento virtual contou com a participação da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes; do secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, , Marcus Vicente; do prefeito de Atílio Vivácqua, Josemar Machado Fernandes; dos deputados estaduais Alexandre Quintino e Marcos Mansur; além de vereadores do município.

Obras

As ruas contempladas pelo investimento do Governo do Estado estão em péssimo estado, causando transtornos para os moradores de Alto Niterói e também para aqueles que circulam no local. Juntas, elas têm 14.643,50 metros de extensão. O projeto das obras prevê 4.980,28 metros quadrados de pavimentação com blocos de concreto; 2.018,40 metros de meio-fio; 860 metros de drenagem; 1.397,70 metros quadrados de calçada cidadã, com 2,20 metros de largura e acabamento com ladrilho podotátil; 126 metros de rampa de acessibilidade e 360,34 metros cúbicos de muro de arrimo de concreto.

“Essa é uma obra muito aguardada pela comunidade. A pavimentação das ruas beneficiará diretamente 7.850 pessoas, proporcionando melhor qualidade de vida para os moradores e garantindo mais infraestrutura para o bairro”, destacou o secretário Marcus Vicente.