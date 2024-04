Governo entrega obras e anuncia novo Terminal Rodoviário em Barra de São Francisco

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta sexta-feira (05), no município de Barra de São Francisco, na microrregião Noroeste, para a inauguração de obras e o anúncio de novos investimentos, como a construção do novo Terminal Rodoviário. Casagrande fez a entrega de obras de recuperação de estradas vicinais, da revitalização asfáltica e sinalização dos perímetros urbanos em rodovias estaduais, além da nova agência do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

“Estamos presentes em todas as regiões e aqui em Barra de São Francisco não é diferente. Fazemos investimentos para ajudar no desenvolvimento de toda a microrregião Noroeste. Queremos transformar a cidade em um polo regional. Para isso, é preciso que primeiro o poder público faça investimentos estruturantes para incentivar o desenvolvimento, como, por exemplo, a obra da estrada que liga Mantenópolis a Barra de São Francisco que vai custar mais de R$ 200 milhões. Só no ano passado, o governo estadual fez mais de R$ 5 bilhões em investimentos em infraestrutura. Por onde você anda no Espírito Santo, você vê alguma obra do Governo”, afirmou o governador.

Mais de 42 mil habitantes de Barra de São Francisco estão sendo beneficiados com a recuperação de estradas vicinais na Sede, nas comunidades de Secadeira e Rio do Campo e em oito distritos (Monte Sinai, Vila Itaperuna, Boa Vista, Santo Antônio, Vila Poranga, Vargem Alegre, Águas Claras e Vila Monte Sinai). O investimento estadual é de R$ 6 milhões, por meio do Fundo Cidades, além da contrapartida municipal.

Responsável pela execução das obras, a Prefeitura de Barra de São Francisco aplicou nas vias públicas aditivo permutador iônico de solos, que proporciona maior durabilidade e resistência às estradas. Na prática, trata-se de um procedimento em que primeiro é realizado o tratamento do piso com uso de motoniveladora. Após, é iniciada a aplicação do produto diretamente no solo, por meio de caminhão pipa. Para finalizar, é realizada a compactação de solo com rolo compressor.

“Os trabalhos realizados nas estradas vicinais proporcionam segurança aos transeuntes e aos condutores de veículos, tornando o deslocamento mais seguro e confortável, além de favorecer o escoamento da produção agrícola. O investimento também impulsiona o turismo nessas localidades, atraindo visitantes e fomentando a economia local, além do desenvolvimento econômico do município”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, gestora do Fundo Cidades.

Casagrande também inaugurou as obras de revitalização asfáltica e de sinalização dos perímetros urbanos inseridos nas Rodovias ES-220 / ES-320 / ES-381 / ES-426, no trecho Barra de São Francisco x Vila Paulista e Vila Luciene. No total, foram recuperados mais de 17 quilômetros de vias.

“Investimos mais de R$ 12 milhões na recuperação desses trechos, garantindo mais conforto e segurança para motoristas e pedestres”, afirmou o José Eustáquio de Freitas, diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pelos serviços.

No município, o governador também assinou o convênio para execução das obras de construção do Terminal Rodoviário. O investimento total é de R$ 11,1 milhões, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). O espaço contará com espaço família, pizzaria, churrascaria, guarda volumes, guichês de venda de passagens, espaço para sedes de órgãos públicos, áreas de espera com bancos, auditório com capacidade para 300 pessoas, fontes interativas, elevador acessível. Serão 1.673 metros quadrados de pavimentação do pátio dos ônibus, 319 metros de drenagem e cinco plataformas de embarque.

Mais entregas

Durante a agenda oficial, o Governo do Estado inaugurou a nova agência do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) em Barra de São Francisco. O novo imóvel tem um ambiente moderno, com mais conforto para o atendimento ao cidadão e para os servidores que trabalham na unidade.

A Ciretran está localizada na Avenida Edson Henrique Pereira, 54, no Centro, e oferece serviços nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações, como sala de provas teóricas, coleta biométrica, consultas, impressão de boleto, primeiro emplacamento, transferência, mudança de característica, segunda via de recibo, substituição de placa, recursos, entre outros.

O espaço conta com quatro guichês de atendimento, estrutura equipada e mobiliário que segue o padrão atualizado do órgão, respeitando integralmente as normas de acessibilidade. O atendimento presencial na Ciretran de Barra de São Francisco é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e deve ser agendado exclusivamente no site www.detran.es.gov.br.

Também em Barra de São Francisco, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), o Governo do Estado entregou ao município uma Academia Popular, um trator cortador de grama e uniformes para os alunos cadastrados no projeto Campeões de Futuro.

A outra entrega beneficiou os alunos cadastrados nos núcleos de futebol de campo, futsal, handebol e vôlei, matriculados no Campeões de Futuro, da Sesport. Eles receberam uniformes novos para a prática de suas respectivas modalidades. O projeto oferta esporte de forma gratuita, para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, em todo o Estado. Ao todo, foram distribuídos cerca de 800 uniformes.

“Mais um dia de muitas entregas do Governo do Estado para os municípios do interior e o esporte não poderia ficar de fora. Estamos vivenciando o maior volume de investimentos na área da história do Espírito Santo. Por meio do esporte, estamos investindo na saúde, na educação e proporcionando qualidade de vida para a nossa população, principalmente para nossas crianças e adolescentes, como no caso desse projeto tão importante que é o Campeões de Futuro”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.