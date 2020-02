Governo Federal | Menos para educação, mais para investimento e custeio

No primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reduziu as despesas para a Educação, Saúde, e Segurança e, em contrapartida, aumentou os gastos com investimentos e custeio da máquina para a área de Defesa e reduziu as despesas para a Educação, Saúde, e Segurança.

Dados divulgados pelo Tesouro mostram aumento acima da inflação de 22,1% das despesas da Defesa em relação a 2018. Um incremento de R$ 4,2 bilhões de um ano para o outro.

Na direção oposta, os gastos com Educação caíram 16% e Saúde teve uma queda de 4,3%. Os investimentos para a área de segurança, comandada pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, caíram 4,1%.

Fonte Agência do Rádio