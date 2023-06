Grupos de caxambu se apresentam em tradicional festa de Alegre

today19 de junho de 2023 remove_red_eye83

No último sábado (17) dois grupos de caxambu cachoeirenses se apresentaram na Festa de Santo Antônio, no município de Alegre: o Caxambu Santa Cruz (do Quilombo Monte Alegre) e o Alegria de Viver (de Vargem Alegre).

Ambos os grupos fazem parte da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, e, na ocasião, interagiram com outros grupos de caxambu e jongo da região sul capixaba, realizando, assim, mais uma edição dos projetos Difusão da Identidade Caxambuzeira e Roda do Mês.

“Esses projetos vêm promovendo, desde o início do ano, momentos de interação e de troca de experiências entre diferentes grupos de caxambu de Cachoeiro e de municípios próximos, como Itapemirim, Alegre e Muqui, por exemplo”, comenta Genildo Coelho Hautequestt Filho, gestor de projetos da Associação.

A tradicional festividade a Santo Antônio é organizada todos os anos pelo grupo alegrense Caxambu do Horizonte, que homenageia e reverencia o santo casamenteiro e a memória do mestre Pai Antônio, que conduziu a festa por muitas décadas, tarefa que agora cabe às novas gerações da família.

Zimá Domingos, integrante do Caxambu do Horizonte, uma das organizadoras da festa, afirma que: “são quase 90 anos de história dedicados ao caxambu. Precisamos agradecer as bênçãos e celebrar com os nossos”.

No evento, houve ainda ladainha a Santo Antônio, comidas típicas e apresentações de bate flechas de São Sebastião, dança da fita e boi pintadinho.

O projeto Difusão da Identidade Caxambuzeira é financiado pela Secretaria Estadual de Cultura, através do Funcultura. Já o Roda do Mês foi contemplado pela Lei Rubem Braga, da prefeitura de Cachoeiro. Os dois projetos são realizados em parceria com a Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial.

fotos Luan Volpato