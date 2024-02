GUARAPARI | Governo do Estado investe em obras estruturantes e estimula desenvolvimento local

Investimentos do Governo do Estado em obras estruturantes estão melhorando a mobilidade e a infraestrutura em Guarapari. O engordamento da praia de Meaípe, a gestão do novo Hospital Infantil, os estudos para ampliação da faixa de areia da praia do Morro para implantação de nova ponte na cidade, a duplicação da rodovia ES-060 e as linhas de financiamento do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) disponíveis são as ações que foram apresentadas pelo vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, aos empresários da região, nesta sexta-feira (02), no município.

“O Governo do Estado é parceiro de Guarapari com diversas obras e ações estruturantes que têm a capacidade de contribuir com o crescimento do município e com o desenvolvimento das pessoas. Fizemos recentemente a Nova Praia de Meaípe, com a ampliação da faixa de areia, obra importantíssima para o nosso turismo. E o engordamento da Praia do Morro é o próximo, que também terá impacto na infraestrutura e na economia da cidade. O novo Hospital Cidade Saúde está em fase final de obras e vamos somar esforços com a prefeitura para a gestão, que quando inaugurado em março, será abraçado pelo Governo do Estado”, disse.

O vice-governador também destacou a organização do movimento empresarial e empreendedor de Guarapari. “Quero parabenizar a iniciativa do ES em Ação e do movimento Guarapari em Ação (GEA) que ao reunir empresários e o poder público para discutir assuntos demonstra compromisso com a cidade. São grupos que pensam no desenvolvimento, capazes de gerar empregos e trabalho, o que sem dúvida alguma é a melhor política social que existe”, pontuou.

Ferraço acrescentou que o Governo do Estado tem no radar outras obras de infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento e também o turismo:

“Vamos fazer o asfaltamento do trecho de Lameirão até o contorno da Rodovia do Sol. Temos a expectativa de duplicação da rodovia ES-060 ligando Guarapari até a Enseada Azul. Vamos fazer também o asfaltamento da BR-101 até o distrito de Amarelos, na altura do Hotel Flamboyant. Ainda no Sul do Estado, em Piúma, está em curso a obra de recuperação da orla central e já estamos com a obra o engordamento da orla de Piúma contratada.”

As linhas de financiamento oferecidas pelo Bandes em 2023 também foram lembradas. Os números resultaram na diversificação da carteira de crédito do banco, com 34 municípios capixabas atendidos pelos financiamentos do banco, que chegaram a R$ 110 milhões apenas no Sul do Espírito Santo e outros R$ 131 milhões na Região Metropolitana da Grande Vitória, possibilitando a geração e manutenção de mais de oito mil empregos.

O presidente do Movimento Guarapari em Ação, Durval Vieira, informou que a discussão sobre investimentos públicos e privados na cidade são essenciais para o crescimento da sociedade, porque com informações é possível trabalhar, elaborar um planejamento e investir em capacitação. Já o diretor em ES em Ação, Sérgio Gonçalves Mileipe, destacou que Guarapari tem potencial e pode vislumbrar uma série de oportunidades a partir das obras de infraestrutura que chegam no município.