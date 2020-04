Guarapari já vacinou 99,38% dos idosos e 64,18% dos profissionais da saúde

8 de abril de 2020

A primeira etapa de vacinação contra a gripe termina no dia 15 de abril e mesmo com recebimento de forma fracionada em todo o Brasil, o município de Guarapari registra números positivos relacionados a vacinação contra a Influenza. Até o momento foram atendidos 11.600 idosos, uma cobertura de 99.38%; e 1.421 doses em profissionais da saúde, o que corresponde a 64,18%.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que a vacinação continuará na próxima semana, o dia será divulgado em breve. Ainda serão atendidas somente as pessoas que pertencem a esse grupo da primeira fase.

No total, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) município possui 2.214 profissionais de saúde e 11.672 idosos, segundo o Ministério da Saúde, todas as pessoas dos grupos de risco terão o direito de serem vacinados.

“O município tem atendido a demanda, dentro das nomas de não aglomeração. A população entendeu que a distribuição é realizada pelo Governo do Estado e conforme for chegando essas vacinas, daremos andamento na realização do serviço, será assim em todas as fases”, disse a Secretária de Saúde, Alessandra Albani.

A segunda fase será iniciada no dia 16 de abril e vai atender profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos não transmissíveis, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo (ônibus) e portuários.