Guarapari recebe primeiro voo comercial da Azul Conecta

today18 de dezembro de 2020 remove_red_eye17

Destino muito apreciado pelos mineiros, Guarapari, no litoral do Espírito Santo, começa a receber hoje voos partindo de Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. A rota inédita e exclusiva será operada pela Azul Conecta, a empresa sub-regional da Azul, com as aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove Clientes.



A operação faz parte do projeto batizado de “Verão Azul Conecta”, que pretende atender a demanda de Clientes que querem chegar com conforto, agilidade e conveniência a alguns dos destinos mais procurados da alta estação. Partindo de capitais como Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, o Cliente pode chegar rapidamente à Canela (RS), Torres (RS), Itanhaém (SP), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ) e Jericoacoara (CE).



“É uma satisfação muito grande para a Azul pousar pela primeira vez em Guarapari. Historicamente, construímos uma operação especial de verão que contempla cidades exclusivas e muito buscadas neste período. Com a Conecta, temos a oportunidade de concretizar uma malha inédita para a alta estação, estimulando uma nova demanda, mostrando a qualidade de nosso produto e levando nossos clientes ainda mais perto de seus destinos preferidos”, explica Roberta Jacarandá, gerente de Relações Institucionais da Azul.



“A entrada desses dois novos destinos, tão queridos pelos mineiros, tem o intuito de atender os passageiros que desejam retomar as viagens a lazer durante a alta temporada. Nossa ideia é manter as operações com a máxima segurança possível para que todos tenham a tranquilidade e confiança em voar e circular pelo terminal. Queremos sempre ampliar a conectividade de Minas Gerais com o Brasil”, avalia Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport.



Confira, a seguir, a malha da Azul Conecta para Guarapari: