Guarda municipal recebe denúncia de aglomeração via WhatsApp em Vila Velha

7 de Maio de 2020

O robô virtual “Plantão Coronavírus”, da Prefeitura de Vila Velha, se alistou na Guarda Municipal para encaminhar denúncias de locais com aglomerações e ajudar no enfrentamento da pandemia de coronavírus, além de contribuir com os índices de isolamento social. Tudo pelo Whatsapp (27) 9 9802-5324.



A partir desta quinta-feira (7), o robô vai receber as demandas por meio de um formulário próprio que, em segundos, estará nas mãos da coordenação operacional da Guarda Municipal para as providências necessárias.



“Esse é mais um instrumento e outra frente de atuação da Guarda Municipal, que permitirá uma interlocução rápida do munícipe com a corporação. Esperamos, com esse aplicativo, atuar de forma mais qualificada e ágil na dissuasão de possíveis aglomerações e prevenir a disseminação da Covid-19”, afirmou o secretário de Defesa Social e Trânsito, cel. Oberacy Emmerich Junior.



Para interagir, o cidadão envia um oi no plantão do coronavírus no WhatsApp (27) 9 9802-5324 e recebe uma lista com nove serviços online. Depois disso, basta escolher o número 8, que o robozinho virtual disponibilizará o serviço “Disque Aglomeração” com as seguintes informações: endereço, ponto de referência, quantidade aproximada de pessoas aglomeradas e o horário que o cidadão registrou a denúncia. No mesmo instante as informações estarão nas mãos dos supervisores dos turnos operacionais da Guarda Municipal para as providências cabíveis.



É importante lembrar que os dados do contato não serão revelados, mas são necessários para evitar fake news e trotes. Clique Aqui e acesse o formulário que vai no robô.