Gusttavo Lima apresenta música inédita, “Saudade Sua”

today15 de Maio de 2020 remove_red_eye29

“Saudade Sua” é o nome da nova canção de Gusttavo Lima, já disponível em todas as plataformas digitais. Romântica, a letra tem composição de Thamara Castro, Edson Garcia, Felipe Marins, Paulinha Competti e Luciano Lima. Marcada pelo suave toque do piano aliado ao forte som da guitarra, a produção é assinada por Gusttavo Lima e é uma das novidades preparadas pelo artista durante o período de quarentena.

Escute: https://SMB.lnk.to/GusttavoLimaSaudadeSua

O videoclipe da música chega nesta sexta-feira (15/05) ao canal oficial do cantor no YouTube. As cenas foram gravadas nas ruínas de uma igreja em Cristianópolis (interior de Goiás), com direção de Itabaji Dibiasi, da empresa Like Films.

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=HrpBSGaM_tc

“Essa é a primeira de algumas novidades que estamos preparando para vocês. ´Saudade Sua´ é uma música muito bonita e o que posso adiantar é que o videoclipe também está lindo demais. Nunca fizemos nada parecido! Espero que vocês curtam e compartilhem bastante!”, comenta Gusttavo Lima, que apresentará a nova faixa no repertório da próxima live, que será realizada em 22/05.

Site: www.gusttavolima.com.br

Facebook:/gusttavolimaoficial

Instagram: @ gusttavolima

YouTube: gusttavolimaoficial