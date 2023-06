Gusttavo Lima lança o álbum “Embaixador 15 Anos” e a inédita “Solteiro Frustrado”

Com mais de 30 faixas, álbum chega na íntegra às plataformas nesta quinta-feira (15/06)

Quinze dias após iniciar a divulgação do novo álbum “Embaixador 15 Anos” com o lançamento diário de 15 canções nas plataformas digitais e no YouTube, o cantor Gusttavo Lima apresenta, nesta quinta-feira (15/06), o repertório completo do projeto que marca a comemoração aos seus 15 anos de carreira.

Agora, os fãs do Embaixador podem curtir os áudios de todas as mais de 30 faixas escolhidas a dedo pelo próprio artista para relembrar alguns dos momentos mais especiais de sua jornada com o público até aqui.

Com lançamento pela Sony Music e Balada Music, o álbum “Embaixador 15 Anos” teve sua primeira etapa registrada no Allianz Parque durante a 3ª edição do festival Buteco São Paulo e inclui os maiores sucessos de Gusttavo Lima, a exemplo de “Fora do Comum”, “Inventor dos Amores”, “Cem Mil”, “Ficha Limpa”, “Bloqueado” e “Cidade Acordada”; além de clássicos sertanejos, como “Temporal de Amor”, “Não Olhe Assim” e “Ela é Demais”. Como bônus, o Embaixador coloca no ar o single inédito “Solteiro Frustrado”, registrado durante o evento Buteco Belo Horizonte.

Vale destacar que com a liberação de todos os áudios nas plataformas de streaming, a divulgação dos demais videoclipes do projeto no canal oficial do cantor no YouTube continua diariamente às 11h, até que sejam liberados todos os vídeos.

“Estou feliz demais com a repercussão desse novo álbum que é um presente, uma forma de retribuir todo o carinho e apoio que recebi ao longo desses 15 anos. Apostamos em um lançamento diferenciado, que tem sido extremamente positivo e, por isso, vamos seguir trazendo um conteúdo novo ao YouTube todos os dias. Continuem ligados, porque ainda tem muita coisa bacana chegando”, comenta Gusttavo Lima.