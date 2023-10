História da Folia de Reis Missão Divina é contada em site

No próximo sábado (7) será lançado o site da Folia de Reis Missão Divina, grupo que existe há 24 anos no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim.

O projeto, viabilizado por meio da “Lei Rubem Braga”, Lei de Incentivo à Cultura da prefeitura Municipal, tem o objetivo de transmitir a história, a atuação e o legado desse grupo de Folia de Reis tão importante para o patrimônio cachoeirense por meio de um site.

O portal disponibilizará não somente o histórico do grupo, mas também apresentará seus componentes, galerias de fotos e notícias veiculadas na mídia ao longo desses anos. Além disso, o usuário poderá entender melhor a Folia de Reis de forma geral.

“Procuramos contextualizar o Missão Divina e oferecer o máximo de informações sobre o folguedo, para que as pessoas compreendam a origem da Folia no Brasil e as características dos grupos da nossa região”, afirma Luan Volpato, um dos membros da equipe organizadora do site.

Wilson Diniz Cecon é o mestre do grupo e também o mais jovem mestre de Folia de Reis da região. Começou ainda bem pequeno, aos oito anos de idade, e, mais de 20 anos depois, ele e seus companheiros continuam mantendo sua missão. Segundo ele, “ter a história do grupo disponível para o acesso de qualquer pessoa, em qualquer lugar, é um importante avanço pra nós, da Folia Missão Divina, e um incentivo para seguirmos em frente, apesar dos desafios que encontramos”.

“Acompanhei esse grupo desde sua fundação. Aquelas crianças de mais de vinte anos atrás hoje são homens e mulheres que continuam em sua fé, preservando essa importante tradição cultural do Espírito Santo. Hoje, ver os filhos deles acompanhando o grupo é algo que me enche de esperanças de que essa tradição nunca irá acabar”, comenta Genildo Coelho Hautequestt Filho, arquiteto e também organizador do site.

A criação do portal tem o apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, entidade que, há 23 anos, desenvolve inúmeras ações de valorização da cultura capixaba no sul do Espírito Santo.

O lançamento do site ocorrerá às 16h, na praça central do distrito de Burarama, em frente à Igreja São João Batista, e contará também com uma apresentação do grupo no local.

foto Luan Volpato