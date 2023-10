Histórias e tambores embalam projeto de salvaguarda do caxambu em Monte Alegre

Desde o mês de agosto, crianças e adolescentes do Quilombo Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, têm a oportunidade de aprender mais sobre a tradição do caxambu e, consequentemente, sua cultura, história e os costumes dos antepassados.

O local sedia o projeto Oficina de Formação de Caxambuzeiros, que tem como foco principal reforçar a difusão dos conhecimentos quilombolas tradicionais aos mais jovens por meio de conversas e da prática.

Uma vez por mês, o projeto proporciona um momento de interação entre as mestras do caxambu Santa Cruz (Maria Laurinda Adão, Adevalmira Adão Felipe, Neuza Gomes Ventura e Geralda Nogueira Calixto) e os integrantes mais novos do grupo, que garantirão sua continuidade. Sempre é formada uma roda de caxambu no quilombo, e, assim, as crianças e os adolescentes têm um momento prático de aprendizagem. O mais recente encontro ocorreu no último sábado (7).

“Esse projeto vem contribuir para a redução do preconceito sofrido pelos praticantes do caxambu, tanto pelo fato de serem negros, quanto pelo caxambu ainda ser estritamente identificado com as religiões de matrizes africanas, o que é pregado por igrejas neopentecostais como sendo algo ‘do mal’. Além disso, proporciona maior propagação dessa cultura tradicional para fora do território quilombola”, declara o arquiteto Genildo Coelho Hautequestt Filho, produtor e coordenador de projetos da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense.

As edições do projeto Oficina de Formação de Caxambuzeiros ocorrem mensalmente e são totalmente gratuitas e abertas à visitação popular. Ele é realizado com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura, por meio do Edital 06/2022 – Patrimônio Cultural, e conta com o apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense e do Studio Inovar Arquitetura.

foto Luan Volpato