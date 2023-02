ICONHA | Moradores cansam de esperar por prefeitura e se unem para limpar estrada, veja o vídeo

22 de fevereiro de 2023

Não foi através da prefeitura de Iconha, mas sim da união de moradores da comunidade que foi realizada a limpeza da estrada no interior do município

Cansados de esperar pelos serviços da secretaria municipal de Obras, moradores decidiram se unir para realizar a limpeza – roçada – na estrada da comunidade de Maranhão. Um trabalho que, diga-se de passagem, seria de competência da atual administração. Ou não?

Conforme publicação em uma rede social, um morador disse que “não adianta ligar para o secretário de Obras, pois toda vez que ele liga a resposta é a mesma: a semana que vem a gente vai, e com isso vai passando os meses e nada”.

Já um outro cidadão que nos enviou informações, disse que: “é um desrespeito da atual administração com o município. Os próprios moradores ter que roçar uma estrada para trafegar com dignidade pela região onde eles residem. Não é a primeira comunidade que sofre com esse descaso por parte do órgão público. Sem contar que todas as obras que estão sendo realizadas em Iconha são através do governo do Estado. Estamos completamente abandonados”.