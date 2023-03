ICONHA | Moradores da zona rural reclamam de situação precária de estradas e pedem solução, veja vídeo

today29 de março de 2023 remove_red_eye179

Trafegar nas estradas do interior de Iconha tem se tornado um grande desafio para os moradores e produtores rurais da cidade, que entraram em contato conosco para denunciar as condições precárias e intransitáveis que se encontram as vias.

Eles se mostraram indignados com o prefeito Gedson Paulino que, na campanha municipal, prometeu aplicar Revsol em estradas e até agora nada, de acordo com a fala de um dos produtores.

Os trajetos, que são utilizados por produtores estão sem manutenção e os buracos se multiplicaram ainda mais com o período de chuvas. Com isso a situação está afetando o deslocamento de carros e caminhões.

Messias Thomazelli, que tem uma empresa em Nova Esperança, zona rural do município, gravou um vídeo demonstrando indignação. “Meus caminhões não estão conseguindo trabalhar mais. Estou filmando pra mostrar o que estamos passando. Os caminhões caem no buraco, as caixas caem tudo fora do pé e eu estou com muita perca de banana. O matagal invadiu a estrada toda. Olha a situação que nós estamos. E o prefeito não me dá um pingo de atenção”.

Outro morador, de Pedra Lisa Alta, também filmou a situação da estrada e postou em rede social. “Toda vez que chove meus filhos faltam aula por conta da estrada. O nosso prefeito Gedson Brandão Paulino veio aqui em dezembro de 2021 e disse que ia mexer, mas até hoje ninguém apareceu aqui pra nada. As estradas nossa não temos como sair. Tá aí a situação, oh! Manda a prefeitura vir aí, oh! Manda o carro do prefeito subir aí, oh!”, concluiu.

Os moradores esperam que o problema seja resolvido e assim amenizar os prejuízos com a manutenção dos veículos, transporte de produtos, consumo de combustível, além de evitar risco de acidentes.

Em nota, a prefeitura informa que:

“Referente à estrada da comunidade de Nova Esperança, informamos que a via principal recebeu, em toda sua extensão, a aplicação de material Revsol, durante o ano de 2022, ligando Nova Esperança até as comunidades de Inhaúma e Monte Belo. Já em relação à Pedra Liza Alta, as manutenções serão iniciadas pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos (SEMUR) nas próximas semanas”.