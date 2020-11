Idaf divulga classificação de candidatos em processo seletivo

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) divulgou, nesta segunda-feira (16), a classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo para a contratação de profissionais de nível médio, em regime de designação temporária. O resultado pode ser conferido no site www.selecao.es.gov.br.

A partir de agora, os candidatos devem aguardar a publicação do edital que convocará para a apresentação de documentação comprobatória, os candidatos classificados, de acordo com a disponibilidade de vagas e definição da Administração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão de Processo Seletivo do Idaf pelo e-mail processoseletivo@idaf.es.gov.br.

Por Francine Castro