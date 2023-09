Identificadas vítimas fatais de acidente em Itapemirim

1 de setembro de 2023

Foram identificadas as duas vítimas fatais do acidente que aconteceu em Itapemirim na quinta-feira, 31, por volta das 20:30h, na altura do Km 409: Roselene Luiz Costa, 16 anos, e Welvis Luiz Costa, de 19 anos.

O motorista do veículo, 29 anos, foi socorrido em estado grave para um hospital da região e não teve o nome divulgado. Já o motorista da carreta, 46 anos, não se feriu.

Acidente

A colisão aconteceu entre um caminhão e um carro de passeio e, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal – PRF – o veículo onde estavam as vítimas teria acessado a rodovia sem observar o fluxo e acabou batendo de frente com a carreta que seguia no sentido Rio de Janeiro.

foto divulgação PRF/ES