Iema divulga Carta de Serviços aos cidadãos

today5 de novembro de 2020 remove_red_eye39

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) passou a disponibilizar em seu site a Carta de Serviços da autarquia. O documento concentra em um único lugar as informações sobre cada serviço prestado pelo Iema e a forma como a pessoa interessada pode acessar cada um deles. O objetivo principal da Carta é facilitar e ampliar o acesso dos cidadãos aos serviços prestados pelo Iema.

Por meio da Carta de Serviços, o cidadão tem as instruções específicas sobre quais são os serviços, os pré-requisitos, quais os documentos necessários para cada serviço, o contato para atendimento, orientações para avaliação, além de outras informações importantes. O documento está disponível no site do Iema, no endereço https://iema.es.gov.br/carta_servicos-2.

“A Carta, além de nortear os cidadãos, serve como um exercício de mapeamento e melhor conhecimento dos serviços do Iema, e ajuda os servidores a se atualizarem sobre os serviços prestados por outras equipes. Isso, por exemplo, auxilia na hora de passar informações e direcionar o público externo ao setor correto”, explica Maria Aparecida Sodré Dias, coordenadora do Escritório Local de Processos e Inovação (ELPI).

O documento foi construído com a cooperação dos servidores, a partir das informações de cada setor, com a coordenação da equipe do ELPI. Até mesmo a foto de capa, que mostra o acesso à sede do Iema na época do florescimento dos ipês amarelos, é de autoria de um servidor do Iema, Leandro Sant’anna Cordeiro, e foi escolhida por meio de um concurso interno.

“Gostaríamos de agradecer o engajamento de todos os servidores que contribuíram com informações para a Carta. E também aos servidores que enviaram propostas de foto e votaram na escolha da imagem de capa da publicação”, ressalta Maria Aparecida.

Juntamente com a Carta de Serviços, foi lançado no site um espaço para avaliação, onde os cidadãos podem avaliar os serviços prestados pelo Iema. “O público externo pode dar o feedback para proporcionar melhorias e adequações”, acrescentou Maria Aparecida Dias.

Carta de Serviços do Iema: https://iema.es.gov.br/carta_servicos-2

Avaliação dos Serviços do Iema: https://iema.es.gov.br/avaliacao_servicos