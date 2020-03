Informe para declaração de Imposto de Renda já está disponível

today11 de março de 2020 remove_red_eye19

O Informe de Rendimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual já está disponível para consulta e impressão. O documento é necessário para a declaração do Imposto de Renda referente ao ano 2019.

Para conferí-lo, basta acessar o portal www.servidor.es.gov.br, efetuar o login com o número do CPF e senha, clicar no menu “Serviços”, selecionar a opção “Rendimentos – informe para imposto de renda – segunda via” e escolher o ano de 2019.

Os servidores que não têm cadastro para acesso ao portal devem seguir o passo a passo informado no link www.servidor.es.gov.br/senha-de-acesso-para-o-portal-do-servidor.

A solicitação do Informe de Rendimentos também pode ser feita presencialmente. No caso dos profissionais ativos da Administração Direta, ela é feita na Central de Atendimento ao Servidor (CAS), localizada na Avenida Governador Bley, nº 236, sobreloja do Edifício Fábio Ruschi, Centro de Vitória.

Já os servidores ativos da Administração Indireta devem solicitar ao setor de Recursos Humanos (RH) do órgão de origem. E os aposentados e pensionistas têm de requerer ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM), situado na Avenida Cezar Hilal, nº 1.345, Santa Lúcia, em Vitória.

Por Vitor Possatti