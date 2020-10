Inscreva-se para a OIL & GAS WEEK 2020 Espírito Santo

O setor de Petróleo e Gás é o mais importante na economia do Estado do Espírito Santo, movimentando mais de 50% do montante de investimentos privados previstos e realizados nos últimos anos. Em escala nacional e global, esse setor representou uma grande alavanca de desenvolvimento e investimentos, sendo responsável por gerar empregos e receitas, na terra e no mar.

Levando em consideração a importância desse setor, a Findes, o Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e o Sebrae, em parceria com o Governo do Estado, ES Oil & Gas, Mec Show e RedePetroES, com apoio do IBP, Rio Oil & Gas, Sindifer e CDMEC, promovem a OIL & GAS WEEK 2020 ESPÍRITO SANTO, um evento totalmente online, que será realizado entre os dias 26 a 29 de outubro de 2020.

A OIL & GAS WEEK 2020 ESPÍRITO SANTO tem por objetivos gerar e conectar negócios entre empresas, aproximar players e possíveis parceiros, divulgar as competências do Estado do Espírito Santo, atrair investidores e promover conhecimentos e oportunidades no setor.

