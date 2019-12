Inscrições abertas para o concurso público de Vila Velha

As inscrições para o Concurso Público de Vila Velha estão abertas e os interessados têm até o dia 19 de janeiro de 2020 para efetuá-las. Para isso, basta acessar o site da empresa responsável pela elaboração e aplicação das provas, o Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), clicando AQUI.

As taxas de inscrição são de R$ 45 para cargos de Ensino Superior e R$ 30 para cargos de Ensino Médio. O período referente a pedidos para isenção se estende do dia 18 ao dia 20 de dezembro de 2019.

A Prefeitura de Vila Velha publicou, no Diário Oficial da última sexta-feira (13), os quatro editais, que reúnem 1.423 vagas. São oportunidades para ensino médio e ensino superior nas áreas de Saúde, Educação, setor administrativo e ainda para ingressar no quadro funcional do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).

Os salários ofertados variam de R$ 998,00 (mediante equiparação ao salário mínimo atual) a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais. As provas objetivas e discursivas das áreas ocorrerão em três domingos diferentes, entre fevereiro e março.

Para mais informações, acesse o site da Ibade clicando AQUI.

Por Luiz Brumana

Foto: Divulgação