“INSTINTO MATERNO”: o suspense chocante que estreia dia 28 de março nos cinemas

today13 de março de 2024 remove_red_eye57

Com estreia nos cinemas marcada para 28 de março, o longa foi apontado por Anne Hathaway como o papel mais difícil de toda a sua carreira

Duas vencedoras do Oscar contracenam no aguardado suspense INSTINTO MATERNO. Anne Hathaway e Jessica Chastain interpretam duas vizinhas cuja amizade será posta à prova após um trágico acidente envolvendo o filho de uma delas. Baseado no livro homônimo de Barbara Abel, adaptado previamente para o cinema pelo belga Olivier Masset-DePasse em 2018, o longa marca ainda a estreia na direção do premiado diretor de fotografia Benoît Delhomme (‘A Teoria de Tudo’, Os Infratores’, ‘No Portal da Eternidade’). O lançamento nos cinemas brasileiros está marcado para 28 de março.

INSTINTO MATERNO acompanha a vida de duas vizinhas que vivem vidas aparentemente perfeitas: Alice (Jessica Chastain) e Celine (Anne Hathaway). A harmonia da vizinhança é quebrada quando o filho de uma delas sofre um acidente fatal. Celine culpa Alice pela morte de seu filho, e esta, por sua vez, se sente culpada e paranóica, acreditando que Celine pode estar buscando vingança. Uma envolvente disputa tem início à medida que as duas vizinhas mergulham na loucura e na violência.

Hathaway e Chastain foram responsáveis por convidar Benoît Delhomme para assumir a direção. O cineasta revelou que sempre teve o desejo de dirigir um filme: “Sempre tive essa ideia, guardada em algum lugar da minha mente, de que um dia dirigiria um filme. Nunca imaginei que teria um elenco como este.” Confira um vídeo exclusivo onde o diretor compartilha mais detalhes sobre o projeto.

A densidade da narrativa impactou profundamente Hathaway, que revelou em entrevista para a Vogue Hong Kong que o filme foi “o papel mais difícil de sua carreira”. A atriz ainda acrescentou: “toquei no meu maior medo e quase desisti do filme porque não sabia se conseguiria explorar isso como atriz”.

Além de Hathaway e Chastain, o elenco inclui ainda Josh Charles e Anders Danielsen Lie como seus maridos. Charles é mais conhecido por seus papéis na série ‘The Good Wife’ e no longa ‘Sociedade dos Poetas Mortos’, enquanto Lie é um ator norueguês que apareceu em filmes como ‘A Pior Pessoa do Mundo’ e ’22 de Julho’.

Na crítica especializada, INSTINTO MATERNO vem sendo elogiado por veículos de renome, como o Clarín, por suas semelhanças com o estilo do consagrado diretor Alfred Hitchcock: “Reunir duas estrelas como Jessica Chastain e Anne Hathaway é uma aposta forte para o público internacional, não apenas americano. A aposta é ainda maior quando é possível sentir algo hitchcockiano, que vem não da música, mas das suspeitas que surgem entre duas amigas e vizinhas que levavam até então uma vida tranquila em algum subúrbio dos anos 1960”.

INSTINTO MATERNO será lançado no Brasil pela Imagem Filmes em parceria com a California Filmes.

Sinopse

A vida aparentemente perfeita das amigas Alice (Jessica Chastain) e Céline (Anne Hathaway) desmorona após um trágico acidente envolvendo um de seus filhos. O que começa como uma tragédia inimaginável acaba transformando a amizade entre elas em um jogo perigoso de segredos e mentiras. À medida que a culpa toma conta das famílias, a linha entre a maternidade e a obsessão se torna tênue, revelando o lado mais sombrio do instinto materno.

Elenco

Jessica Chastain

Anne Hathaway

Anders Danielsen Lie

Josh Charles

Eamon O’Connell

Baylen D. Bielitz

Caroline Lagerfelt

Ficha Técnica

Direção: Benoît Delhomme

Roteiro: Sarah Conradt-Kroehler

Produção: Jessica Chastain, Anne Hathaway, Jacques-Henri Bronckart

Kelly Carmichael, Paul Nelson

Direção de Fotografia: Benoît Delhomme

Desenho de Produção: Russell Barnes

Trilha Sonora: Anne Nikitin

Montagem: Juliette Welfling

Gênero: drama, suspense

País: EUA

Ano: 2024

Duração: 96 min. Distribuição: Imagem Filmes e California Filmes