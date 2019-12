IPAJM abre inscrições para contratação de profissionais em regime de DT

today17 de dezembro de 2019 remove_red_eye23

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para contratação de profissionais em Designação Temporária (DT) para os cargos de analista previdenciário, médico perito previdenciário e assistente previdenciário. No total, são ofertadas 12 vagas. O Edital de Seleção 01/2019 foi publicado pelo Instituto de Previdência do Estado (IPAJM), nesta segunda-feira (16), no Diário Oficial do Estado.

Clique aqui e confira o Edital.

Atenção: as inscrições seguem até esta quinta-feira (19), às 17h, e devem ser feitas exclusivamente no www.selecao.es.gov.br. Para os cargos de nível superior, a remuneração é de R$ 5.360,21 e para o de nível médio, R$ 2.389,11, e ambos receberão auxílio alimentação de R$ 300,00.

Confira abaixo os cargos ofertados, requisitos, remuneração (por subsídio), carga horária de trabalho e vagas. Para verificar as atribuições de cada cargo, bem como outras informações inerentes ao processo, basta acessar o Edital.

O processo seletivo será composto pelas etapas de inscrição, comprovação de informações declaradas pelo candidato, e formalização de contrato.