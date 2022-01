ITAPEMIRIM | Capacitação profissional para ampliar combate a Hanseníase

Ação aconteceu nesta terça, 11, no auditório do Centro de Zoonoses.

A Secretaria de Saúde – SEMUS – promoveu nesta terça (11) programa de capacitação profissional com o objetivo de intensificar as ações no mês de combate à Hanseníase, também conhecido como Janeiro Roxo, que tem como finalidade ampliar o conhecimento da população sobre a doença e reforçar a importância do diagnóstico precoce para evitar a ocorrência de sequelas graves, que geram incapacidades físicas.

O programa contempla a Semana de Mobilização Nacional da Hanseníase, idealizada pelo Ministério da Saúde, e visa ampliar a detecção de casos da doença por meio de ações coordenadas nos municípios de todas as regiões do país, bem como capacitar profissionais da Atenção Primária à Saúde.



Ao todo, 94 agentes comunitários participaram do programa de capacitação em Itapemirim. De acordo com Nediana da Costa Gomes, coordenadora do Programa de Hanseníase, a intenção é que esses profissionais façam busca ativa de casos suspeitos e de contatos nos territórios delimitados para a intervenção.



“Os agentes comunitários aplicarão um questionário de suspeição nas comunidades para identificar pessoas com sinais e sintomas da Hanseníase para, posteriormente, encaminhá-las para atendimento em uma das unidades de saúde do município. Após diagnóstico, o paciente deverá iniciar o tratamento, totalmente gratuito oferecido pelo SUS”, explica.



Sinais e sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde, os sinais e sintomas mais comuns da Hanseníase são:

– Manchas na pele com alteração da sensibilidade térmica e dolorosa;

– Áreas com diminuição dos pelos e do suor;

– Sensação de formigamento e/ou fisgadas, principalmente em mãos e pés;

– Diminuição ou ausência da sensibilidade e/ou da força muscular na face e/ou em mãos e pés;

– Caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos.