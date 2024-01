Itapemirim divulga balanço de ocorrências da Guarda Municipal

A prefeitura de Itapemirim, através da Secretaria de Defesa Social, divulgou um balanço referente às operações realizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) no ano de 2023 e também o quantitativo das operações realizadas com as leitoras de placas veiculares, extraídas do serviço de videomonitoramento.

A estatística preparada pelo Núcleo de Inteligência, Contrainteligência, Planejamento e Estatística (NICOPES), da GCMI, aponta que no ano de 2023 foram lavrados pela Guarda Municipal um total de 250 Boletins de Ocorrência, sendo que a grande maioria ocorreram na área urbana central do município, com 127 ocorrências atendidas. As demais se deram no litoral (71 Boletins de Ocorrência) e outros 43 lavrados na zona rural, e 09 delas em áreas não mencionadas.

Outro registro apontado no levantamento refere-se aos requerimentos para prestação de serviço. Foram totalizadas 140 solicitações divididas da seguinte forma: 50 solicitações feitas pelo próprio poder público (Prefeitura), 59 pedidos de intervenção feitos diretamente pela população, enquanto outros órgãos solicitaram a presença dos agentes da Corporação por 14 vezes. Estas solicitações foram também mapeadas por área de onde vieram os chamados, com 43 pedidos da região central, 44 do litoral, 17 do interior do município e outros 36 de áreas diversas.

Já referente ao videomonitoramento, ao longo do ano de 2023, um total de 190 operações foram deflagradas por meio do vídeo monitoramento, culminando na recuperação de 109 veículos com algum tipo de restrição, e ainda a averiguação de 61 veículos suspeitos, sendo que 16 destes foram apreendidos.

O serviço de vigilância do videomonitoramento de Itapemirim está entre os melhores do Estado, na avaliação feita por autoridades da área de Segurança Pública, com números que balizam a eficiência do serviço. É um trabalho ininterrupto, que requer preparo constante dos agentes destacados para a tarefa.

Já neste ano de 2024, o videomonitoramento mais uma vez tem mostrado sua eficácia. “Nós temos uma equipe de prontidão e monitorando todos os delitos que acontecem no município, e dentro das possibilidades, os agentes se empenham ao máximo para termos esses excelentes resultados” – disse o Secretário de Defesa Social de Itapemirim, Lazaro Contreiro.