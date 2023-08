Itapemirim é nota A em qualidade de informação contábil

26 de agosto de 2023

O ranking avalia a qualidade da informação e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais de todos os entes federativos

Itapemirim recebeu o Selo de Nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), da Secretaria do Tesouro Nacional. O município ficou na posição 262 entre os 5.565 municípios de todo país.

Para alcançar uma nota A nas informações contábeis no SICONFI, o município deve garantir que seus registros sejam precisos, completos e em conformidade com as normas contábeis aplicáveis, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e as normas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Isso envolve manter a transparência nas informações, evitar erros e inconsistências, além de realizar a conciliação bancária e demonstrar a saúde financeira do município. Consultar profissionais contábeis especializados pode ajudar no processo.

O prefeito de Itapemirim, Antônio da Rocha Sales, disse que: “esse resultado é fruto do comprometimento da nossa gestão com a transparência dos dados e a prestação de contas. Desde o início de nossa gestão, nos dedicamos a fornecer informações claras e precisas sobre a situação financeira do município, garantindo a transparência necessária para uma gestão eficiente e responsável”, disse o prefeito.

O prefeito reforçou que o município continuará trabalhando para manter a excelência na informação contábil e fiscal, buscando sempre garantir a transparência que a população merece.

“Com esse selo, reafirmamos nosso compromisso em fornecer informações contábeis e fiscais de qualidade, permitindo que todos tenham acesso aos dados necessários para acompanhar e fiscalizar a gestão pública. Agradeço a todos os servidores e colaboradores que se empenharam para alcançar esse resultado. É com trabalho em equipe e comprometimento que construímos uma gestão transparente e eficiente”, finalizou Antônio.