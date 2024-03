ITAPEMIRIM | Festival de Frutos do Mar: o melhor destino do feriadão da Semana Santa

O evento terá início na quinta-feira (28) e seguirá até o domingo (31)

Uma combinação pra lá de saborosa: Feriado & Frutos do Mar. Certamente essa combinação coloca a cidade de Itapemirim no posto de melhor destino para quem procura boa gastronomia com delícias feitas à base de frutos do mar na Semana Santa, no litoral sul do Espírito Santo. A cidade vai sediar nos dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 a 17ª edição do Festival de Frutos do Mar. Evento que acontecerá no Terminal Pesqueiro, em Itaipava, e terá entrada gratuita.

No cardápio: atum, dourado, peroá, camarão, sururu, torta capixaba e muito mais. No palco as apresentações artísticas e culturais vão deixar o ambiente ainda mais acolhedor.

Além de ser um evento gastronômico tradicional que faz parte do calendário de eventos do município, o festival é uma forma de valorizar os pescados e pescadores, a cultura, fomentar o comércio local e contribuir com a economia da região, além de movimentar o turismo do balneário que compõe a Região Turística da Costa e da Imigração.

Então já reserve aí na sua agenda: Semana Santa é na Capital Estadual do Atum e do Dourado!

O evento é uma realização da Prefeitura de Itapemirim, Associação Gastronômica de Itapemirim, e Ferrari Eventos, com apoio do Banestes, Aderes e do Governo do Estado do Espírito Santo.

A programação completa será divulgada em breve.