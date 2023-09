ITAPEMIRIM | Itaipava vai ganhar deck de madeira no terminal pesqueiro

today14 de setembro de 2023 remove_red_eye214

O píer será a base em que o píer flutuante será acoplado. A obra visa dar condições para que as embarcações de pequeno e médio porte possam atracar com segurança

Com objetivo de facilitar as atracagens das embarcações de pequeno e médio porte, Itapemirim, através de parceria entre a Secretarias de Aquicultura e Pesca, e de Obras e Urbanismo, vai construir um Deck de Madeira, de 20 metros de comprimento, no Terminal Pesqueiro de Itaipava. A ordem de serviço já foi assinada e os trabalhos começam nos próximos dias.

A obra visa atender uma demanda da classe pesqueira, já que o píer existente no local atende somente as grandes embarcações, devido a sua altura, o que dificulta o trabalho dos demais barcos que precisam desembarcar os seus pescados e realizar o abastecimento (com o chamado “rancho”) na faixa de areia da praia.

A solução do caso será dividida em duas etapas: a primeira, que é a construção do píer de madeira, e a segunda será a instalação do píer flutuante, de 30 metros, que ficará acoplado ao de madeira.

O PÍER FLUTUANTE FOI DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO E JÁ SE ENCONTRA NO MUNICÍPIO

O município requereu e foi atendido pelo Governo do Estado, que através da parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), disponibilizou um píer flutuante, que já estão sob a posse da municipalidade, sendo necessário a construção do píer de madeira fixo, para que ele seja acoplado.

Juntos os dois equipamentos levarão melhores condições e mais segurança para os pescadores realizarem os seus trabalhos, acabando com o esforço excessivo dos profissionais e o alto risco de periculosidade no manejo dos materiais.

FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE

A pesca na região é uma das principais fontes de economia, ofertando oportunidades de emprego e intensificando a movimentação no comércio local. Conhecido como um dos principais produtores de pescado do estado, o distrito é destaque na produção nacional de atum, dourado e afins. A obra, além de auxiliar nas condições de trabalho, será um incentivo aos profissionais que exercem essa atividade.