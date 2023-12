ITAPEMIRIM | Prefeitura e Autita celebram convênio em prol dos autistas

today20 de dezembro de 2023 remove_red_eye44

A prefeitura de Itapemirim firmou um convênio, através de termo contratual assinado pelo prefeito, Dr. Antônio Rocha, destinando repasse de R$ 162.900,00 (cento e sessenta e dois mil e novecentos reais) para a Associação de Pais e Amigos do Autista de Itapemirim – Autita, uma organização da sociedade civil, de reconhecimento público, localizada no Município.

“Agradecemos a sensibilidade e a prioridade no processo referente ao recurso que será tão importante para as crianças autistas,” enfatizou Andréia Araújo, presidente da Autita.

Os recursos de subvenções sociais são provenientes de emenda parlamentar da ex-Deputada Federal Norma Ayub, direcionada ao município, com intuito de fomentar as atividades da entidade recebedora, cobrindo custos e despesas correntes.

O resumo do Termo de Fomento nº 006/2023 foi devidamente publicado no Diário Oficial do Município.