João Paganini se filia ao Podemos e deve disputar prefeitura de Iconha em 2024

today18 de maio de 2023 remove_red_eye130

O empresário do ramo de transporte e ex-prefeito de Iconha João Paganini se filiou, no último sábado (13), ao Podemos e poderá disputar o Executivo em Iconha no ano que vem pelo partido.

O ato aconteceu em encontro realizado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo na presença da Presidente Nacional do Podemos, a Deputada Federal Renata Abreu, do Presidente Estadual, o Deputado Federal Gilson Daniel, e diversas autoridades políticas de nomes nacional e estadual.

O Podemos atualmente é o maior partido do Espírito Santo e pretende lançar 15 candidatos a prefeitos e inúmeros candidatos a vereador na eleição de 2024.

Hoje o partido conta com um senador, dois deputados federais, quatro deputados estaduais, cinco prefeitos, cinco vice-prefeitos; 59 vereadores no Espírito Santo, sendo quatro presidentes de Câmara; e dois secretários de Estado.

População pede a volta de João Paganini

João Paganini foi prefeito de Iconha por dois mandatos e deixou sua marca de homem honesto e trabalhador. Durante sua administração mostrou muito zelo com a máquina pública em um momento delicado da história da cidade. Sua história de vida é um exemplo de superação, dedicação e trabalho.

Muitos moradores e comunidades de Iconha estão pedindo a volta de Paganini devido a situação dramática que vive a administração do atual prefeito Gedson Paulino, onde falta planejamento e governabilidade.

João poderá voltar a administrar e fazer seu terceiro mandato no município que sofreu muito com a enchente e foi reconstruído com um trabalho sério, dedicado e competente do então prefeito João Paganini no final do seu segundo mandato.