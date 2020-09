Jovem de Itapemirim descobre paixão pela escrita e publica livro em aplicativo

O jovem Diacisio Marques, de 18 anos, morador do bairro Campo Acima, já era apaixonado pela leitura, quando também descobriu sua habilidade de escrever histórias de aventura e magia. Após três meses escrevendo, ele publicou em um aplicativo gratuito seu primeiro livro digital com o nome; “Entre Reis: A Origem”, que conta a saga de cinco reinos, governado por cinco lordes que eram unificados por uma aliança divina. Agora deixarei que as pessoas descubram como começa e termina a história deste livro digital, que deve ser apreciado com cautela e poucas críticas literárias, já que o jovem fez tudo sozinho e com poucas orientações.

Acesse o livro digital “Entre Reis: A Origem”: https://my.w.tt/AaTzXcAPQ8

Ainda criança, Diacisio Marques estudou na Escola de Afonso, interior de Itapemirim, e em sua adolescência passou pelas escolas Anacleto Jacinto Ribeiro, em Campo Acima, e Narciso Araújo, na Vila. Filho de Beatriz Cabral da Silva e Juscelino Marques da Silva, hoje, ele cursa o 2° ano do ensino médio e espera publicar o seu novo livro em alguns meses, pois já começou a escrever o segundo volume, mediante ao incentivo de amigos e de pessoas que gostaram da saga que envolve aventura e magia.

O jovem relata que, quando começou a escrever o livro, teve apoio de várias pessoas, em especial da sua prima Kátia e de sua professora de filosofia Rosana Marquezine. Diacisio relata que o apoio dos seus amigos foi fundamental e muito importante para que ele concluísse a sua obra.

“Eu comecei a escrever esse livro de um dia para o outro, posso dizer que foi um tanto complicado no começo, mas ao mesmo tempo uma experiência fantástica, meus amigos leram e gostaram. Hoje, alguns dos meus amigos também desejam começar a escrever os seus próprios livros e contarem suas experiências pessoais e histórias como a minha. Isso não tem preço”, comenta emocionado Diacisio.

O jovem escritor disse que agradece a Deus e as pessoas que apoiaram e divulgaram o seu livro. Ele relata que houve momentos em que quis desistir, mas graças ao incentivo dos seus verdadeiros amigos, prosseguiu. “Isso para mim é um grande passo, porque a partir do momento que comecei a escrever, eu queria ter a chance de publicar ou ao menos fazer com que as pessoas lessem o meu livro, isso é a realização de um sonho.”