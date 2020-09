Jovem do interior de Anchieta investe na produção de uvas

Um projeto de conclusão do curso técnico em agropecuária se transformou em um das fontes de renda da família do jovem Peterson Loureiro Brandão, 19 anos, na comunidade de Duas Barras, no interior de Anchieta.

Com ajuda da família, ele cultiva 120 pés da uva Niágara rosada, que está em plena colheita durante o mês de setembro.



Após ter êxito no seu trabalho teórico final do curso técnico da Escola Família Agrícola de Olivânia, localizada no interior de Anchieta, onde irá se formar no final deste ano, ele resolveu aplicar o que aprendeu na prática. Comprou as mudas, plantou e fez todas as recomendações com acompanhamento técnico e utilizando o que aprendeu na teoria durante as aulas.



De acordo com o jovem produtor, a parreira já está produzindo pela terceira vez e, para realizar essa colheita, que será durante o mês de setembro, a cultivar recebeu tratos culturais e poda fora da época indicada. “Espero colher nessa entressafra cerca de 150 kg”, disse satisfeito Peterson.



Conforme o secretário de Agricultura e Abastecimento do município, Geovane Meriguete, o jovem teve sucesso nessa inovação agrícola na região, colhendo frutos doces e suculentos.



A propriedade fica aberta para visitação e venda das frutas. Quem quiser conhecer o cultiva e comprar uvas colhidas na hora, deve ligar e agendar a visita com o jovem viticultor. Contato: (27) 99525-0367.