JUSTIÇA | Decretada prisão do ator André Gonçalves

today23 de novembro de 2021 remove_red_eye218

Foi decretada pela justiça nesta segunda-feira, 22, a prisão do ator André Gonçalves, por conta de uma dívida de pensão alimentícia de mais de R$ 350 mil para a filha Valentina Benini, de 18 anos, fruto de uma relação com a atriz e jornalista Cynthia Benini.

De acordo com a publicação do colunista Leo Dias, o valor é um acúmulo da pensão desde 2007, no valor de R$ 4.500,00. Com juros e correção monetária o total fica em R$ 352.579,01.

E mais, André tem 60 dias para se apresentar à justiça e deverá usar tornozeleiras eletrônica.