Lançamento: Kaik & Alessandro anunciam primeiro EP do projeto “Ao Vivo em Goiânia”

Trazendo quatro faixas inéditas, o álbum terá como música destaque “Primeira Lata”, uma vanera que promete conquistar os fãs a partir do dia 23 de junho

As vozes do momento! Com a expressividade e o sucesso do DVD “Ao Vivo em Goiânia”, a dupla Kaik & Alessandro vive uma fase para lá de especial na carreira. Para dar sequência ao projeto gravado no berço da música sertaneja em fevereiro deste ano, os artistas anunciaram a data para a chegada do primeiro EP, que levará o mesmo nome do DVD.

Nesta sexta-feira, 23, a partir de 0h, a dupla lança quatro faixas que chegam para juntar-se à “Promessa de Bar” – primeiro single do álbum lançado em maio. As músicas escolhidas para compor essa primeira fase de lançamento foram: “Primeira Lata”, “Celular Desliga”, “Choro Involuntário” e “Sou Mais”.

Consagrada como a música aposta, “Primeira Lata” trata-se de uma vanera, um ritmo novidade para a dupla. Trazendo uma melodia alegre, contagiante e para cima, a música é uma composição de grandes nomes do cenário da composição como Gui Prado, Danilo Barreira, Vitória Cadorini e Renne Fernandes em parceria com Alessandro Braga. A inédita conta a história de alguém que já passou por duas situações, já enganou e foi enganado, como diz no refrão: “Eu já tive dos dois lados, eu já fui o malandro que trai, eu já fui o otário enganado. Nunca vi santo sentado bebendo cerveja gelada. Quem tem a porra da vida perfeita que atire a primeira lata”.

Ainda falando de amor em suas diversas versões, “Sou Mais” chega especialmente para os românticos e apaixonados. Escrita por Gui Prado, Rafael Quadros, Waléria Leão e Vinni Miranda, a canção fala sobre ignorar brigas bobas, orgulhos e pequenos problemas que desgastam o relacionamento e valorizar os momentos felizes com a pessoa amada. “Sou mais estar errado e não perder seu beijo. Sou mais, engolir o meu orgulho a seco, sou mais fazer amor a noite inteirinha, assumindo a culpa que nunca foi minha. Sou mais ser feliz com você, do que sozinho com a razão”, como cantam.

Com refrão marcante, “Choro Involuntário” também traz um amor, mas desta vez, não superado. A canção de Paulinha Gonçalves, Matheus Candotti, Zé André, Gustavo HMS e Rafael Morokuma mostra a realidade de alguém que ainda sofre pela pessoa amada: “Quando eu penso que cê tá fazendo aqueles movimentos e a cama tremendo dentro de outro quarto, é choro involuntário. E quando eu bebo pra ver se eu esqueço que tá dando uns beijos em outro sujeito, sempre dá errado, é choro involuntário”.

E para completar o EP, “Celular Desliga” encerra essa primeira fase de lançamentos. Diferente das anteriores, a música de Alessandro Braga, Gui Prado e Renne Fernandes traz na letra uma pessoa que salvou a dignidade por um acaso, o celular descarregado: “Ainda tô com 100% da minha dignidade graças ao 0% da minha bateria, e celular desliga e o trouxa aqui se liga que cê não vale as noites que eu virei na pinga”.

Além das plataformas digitais, os lançamentos também chegarão com clipes e estarão disponíveis na sexta-feira, 23, a partir das 11h pelo perfil oficial da dupla no YouTube. Vale ressaltar que Kaik & Alessandro já lançaram o primeiro single do projeto “Ao Vivo em Goiânia”, a faixa “Promessa de Bar”, que assumiu a 18ª posição na categoria “Mais Tocadas” nas rádios do Brasil, no dia de lançamento. A música está ganhando destaque no gênero, sendo reproduzida em mais de 20 estados, e nas últimas semanas, ultrapassou mais de 8 mil execuções em rádios (dados fornecidos pela ConnectMix). No YouTube, o clipe está chegando a 1 milhão de visualizações em menos de um mês.

