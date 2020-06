Liberações de crédito emergencial chegam a R$ 164,6 milhões no balanço dessa sexta (12)

O fechamento das operações das quatro principais linhas de Crédito Emergencial operadas pelo Banestes atingiu, nessa sexta-feira (12), o valor total de R$ 164,6 milhões, em um total de 3.798 operações. O balanço é referente ao período de março, início da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), até o mês de junho.

O Banestes vem atuando fortemente na oferta de linhas de crédito e de outras soluções financeiras para atendimento à sociedade. As linhas têm como objetivos auxiliar a população capixaba no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e contribuir para a manutenção da sustentabilidade financeira de empresas e do setor industrial.

No total, desde o início de 2020, o Banco já disponibilizou um montante superior a R$ 1 bilhão em créditos que, somados, correspondem a mais de 70 mil contratos de pessoas físicas e jurídicas atendidas.

Confira abaixo o balanço detalhado das quatro principais linhas de crédito emergencial operadas pelo Banestes para enfrentamento dos impactos econômicos da pandemia do novo Coronavírus. Os dados são referentes ao período de março até 12 de junho de 2020.

1) Linha de Crédito Emergencial Bandes e Banestes:

Para esta linha de crédito, que atende a empresas de todos os portes e setor industrial, com taxas a partir de CDI + 0,32%, ao mês, o Banestes disponibilizou o montante de R$ 250 milhões. Até o momento, o Banestes já liberou mais de

R$ 142,7 milhões em recursos nesta linha, em um total de 1.379 contratos.

2) Linha de Crédito Aderes e Banestes – Nossocrédito Emergencial (Programa Nossocrédito):

A linha Nossocrédito Emergencial, com taxas de 0,65% a 0,95%, ao mês, já liberou mais de R$ 15,3 milhões em recursos, em 1.076 contratos com empreendedores de pequeno porte.

3) Linhas do Fundo de Aval – (01) Microcrédito Emergencial Covid-19:

Na linha de crédito de até R$ 5 mil, com taxa zero, cujo foco são microempreendedores individuais (MEIs), já foram liberados o valor total de mais de R$ 6,2 milhões, distribuídos em 1.306 operações de crédito.

4) Linhas do Fundo de Aval – (02) Capital de Giro Covid-19:

A linha de crédito de até R$ 31,5 mil, com taxa de CDI, cujos recursos são destinados especificamente para o pagamento de folhas de pagamentos de pequenas e médias empresas, já teve liberação de mais de R$ 386 mil, distribuídos em 37 contratos com empresas do Estado.

5) Reparcelamento de operações de crédito em até 180 dias:

Condição única no mercado, tanto para clientes pessoa física (PF) quanto pessoa jurídica (PJ). Ao total, o Banestes já realizou mais de R$ 400 milhões em repactuação de contratos.