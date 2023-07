Licitação para reforma da estrada que liga Domingos Martins a Melgaço sai no 2º semestre

O DER anunciou o Projeto de Reabilitação do Pavimento, Drenagem e Sinalização da ES-465, na presença do prefeito Wanzete Kruger (PP), do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) e de lideranças locais

Os moradores de Domingos Martins já podem comemorar. É que o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) anunciou hoje (13) que terá início, no segundo semestre deste ano, a licitação para a escolha da empresa que irá executar o Projeto de Reabilitação do Pavimento, Drenagem e Sinalização da ES-465, no trecho de 31,5 Kms da rodovia que liga a sede do município até o distrito de Melgaço.

O anúncio e a apresentação de detalhes do projeto ocorreram durante uma reunião realizada na comunidade de Califórnia, na presença do prefeito Wanzete Kruger (PP), do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), do seu assessor e morador do município Deyvid Hehr, além de lideranças locais.

“O fim dos buracos na rodovia é uma demanda antiga dos moradores e motoristas que transitam na região. Nos últimos anos, houve um crescimento na agricultura, no número de granjas e no movimento turístico. É uma obra muito esperada pela comunidade”, frisou Gandini, que fez a articulação junto ao governo do Estado.

O diretor-presidente do DER, Eustáquio de Freitas, frisou que a obra, orçada em R$ 75 milhões, vai promover mais segurança e desenvolvimento para as comunidades de Domingos Martins, fortalecendo a agricultura familiar e o transporte de alimentos.

Para se ter uma ideia da necessidade de reparos, a rodovia foi construída pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e, somente depois, passou para gestão do DER.

Mesmo não sendo de responsabilidade do poder municipal, a prefeitura fez, no início do ano, uma operação tapa-buracos na rodovia, com o fornecimento de oito servidores, uma retroescavadeira, um caminhão-pipa e um rolo compactador.

A ideia agora é acabar com o problema dos buracos, que foi alvo de protestos de moradores, colocando em risco a vida de motoristas e pedestres. A expectativa é de que a licitação ocorra com rapidez, para que as obras possam ter início ainda neste ano.

fotos Alexandre Paixão