Liderança do tráfico de drogas é preso em Viana pelo DENARC com apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional

today5 de abril de 2021 remove_red_eye28

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio do Departamento Especializado em Narcóticos – DENARC, com o apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional, realizou neste domingo (04) uma operação policial nos bairros Vale do Sol e Areinha, em Viana/ES, a fim de reprimir o tráfico de drogas na região.

Após vários dias de diligências investigativas foi possível identificar e localizar uma das lideranças do tráfico dos bairros Nova Bethânia, Vila Bethânia e Areinha, sendo o nacional RSB, de 30 anos. Em posse das informações, os policiais civis lograram êxito em identificar uma residência em que RSB estava guardando 14kg de crack, avaliados em R$ 350 mil.

O cidadão foi autuado nos termos do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, à disposição da Justiça.