Luau de verão em Iriri e na Praia Central no fim de semana

Para quem curte luau, neste final de semana terá dois motivos para comemorar. É que a Prefeitura de Anchieta irá promover dois luaus de verão na cidade. Um acontece nesta sexta (31) no balneário de Iriri, já o outro será no sábado (01) na Praia Central, que contará ainda com um animado show da banda Casaca.

Em Iriri, a partir das 20h será iniciada a festa nas areias da Praça da Lagoa, e às 22h começa o show musical com o cantor Renato Casanova. Na Praia Central a banda Casaca irá se apresentar a partir das 22h, mas antes, a partir das 20h, haverá show de malabares, capoeira e outras apresentações culturais.

De acordo com a Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, em Castelhanos o cantor Renato Casanova irá se apresentar no próximo dia 17 de fevereiro. Em virtude das fortes chuvas ocorridas no último dia 17 de janeiro, o luau no balneário foi interrompido antes do show do músico.

Renato Casanova é músico, produtor, compositor e vocalista da banda Casaca, apreciador de vários estilos, sempre esteve envolvido com o reggae, que por sinal é uma das fontes de inspiração para desenvolver 5 CDs de canções próprias e um DVD ao vivo que ao todo já ultrapassam a casa de 100.000 cópias vendidas pelo Brasil e no mundo.

Luau de Verão

Baleneário de Iriri | Praça da Lagoa – Praia da Areia Preta

Data: 30/01/2020

Horário: a partir das 20h – Show com Renato Casanova

Praia Central

Data: 31/01/2020

Horário: a partir das 20h – Show com banda Casaca

Baleneário de Castelhanos

Data: 17/02/2020

Show com Renato Casanova a partir das 20h