Maio Amarelo alerta sobre atitude de cada um frente aos riscos invisíveis nas vias

today12 de Maio de 2020 remove_red_eye42

O Maio Amarelo, movimento que tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de atitudes positivas no trânsito para a redução do número de acidentes, terá abordagem exclusivamente digital neste mês devido à necessidade de distanciamento social por causa da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Com o tema “Perceba o risco. Proteja a vida”, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) coloca no ar, nesta terça-feira (12), uma campanha que retrata o inimigo invisível em uma analogia entre os riscos do trânsito e a pandemia, levando em consideração que em ambos os casos a atitude de cada pessoa é fundamental para a proteção da vida.

Por meio de um filme para a televisão, spot para emissoras de rádio e posts nas redes sociais, o Detran|ES transmite mensagens educativas para destacar que todos os cidadãos têm de utilizar a prudência e atitudes preventivas para combater, no trânsito, as possíveis ameaças.

“Neste momento de pandemia, é imprescindível reforçarmos a abordagem educativa para que acidentes de trânsito sejam evitados. Vale lembrar que no primeiro trimestre deste ano houve uma redução de 40 vítimas fatais se comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, e que devemos seguir nesta tendência de redução porque, além de preservar vidas, quanto menos acidentes, menos leitos serão ocupados nos hospitais, o que permitirá que o atendimento possa ser reforçado para pacientes infectados pelo novo Coronavírus”, explica o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

O gestor acrescenta que a linha de comunicação adotada pelo Órgão para o Maio Amarelo é leve, com ilustrações e o fato de ser digital permite uma interação maior com os internautas.

“A pandemia causa um ambiente de tensão entre as pessoas e, por isso, suavizamos na abordagem para mostrar que nossa atitude no trânsito muda tudo, assim como no combate à Covid-19. Orientamos os servidores e os usuários que só saiam de casa em extrema necessidade e, para os atores do trânsito que precisam estar nas ruas devido ao trabalho ou para comprar produtos essenciais, que voltem para casa em segurança. Incentivamos, também, que todos vistam peças com a cor amarela para marcar a mensagem do Maio Amarelo e que prefeituras, empresas e instituições também façam ações, como tem feito a Prefeitura de Santa Leopoldina ao iluminar de amarelo os pontos turísticos da cidade”, afirma Givaldo Vieira.

No primeiro semestre de 2019, mais de cinco mil pessoas foram atendidas pelo Samu e pelos Bombeiros por serem vítimas de acidentes de trânsito no Espírito Santo, de acordo com dados da Secretaria da Saúde (Sesa) e do Corpo de Bombeiros. E, em 2020, até março, 154 pessoas perderam a vida nas vias capixabas, conforme relatório do Observatório Estadual de Segurança Pública, que pode ser obtido aqui.

Campanha digital

Seguindo o tema nacional do Maio Amarelo definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em consonância com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), “Perceba o risco. Proteja a vida”, o Detran|ES utilizará, a partir dessa semana e por todo o mês de maio em suas redes sociais, posts orientativos, lançando mão de personagens que adotam as medidas de segurança frente ao novo Coronavírus, utilizando os conceitos da importância do uso do cinto de segurança, do respeito aos limites de velocidade, da não mistura da direção com bebida e com celular, bem como a conscientização sobre o uso da cadeirinha para as crianças e do capacete para os motociclistas.

Diretores do Detran|ES e servidores realizarão também lives nas redes sociais, com instituições que atuam no universo do trânsito, como o Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran), para debater sobre temas relacionados ao Maio Amarelo.

O Detran|ES registra que o investimento em educação de trânsito é uma obrigatoriedade prevista no Código Nacional de Trânsito (CTB) e é feito com recursos proveniente de multas de trânsito.