Mais 11 municípios da região sul do ES são contemplados com SAMU 192

today29 de março de 2021 remove_red_eye36

Na manhã desta segunda-feira, 29, os municípios de Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul e Muqui foram contemplados com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). A ação faz parte do programa “SAMU para Todos”. Com a nova expansão, o serviço está presente em 51 municípios capixabas, atingindo uma cobertura de 85,04% da população.

“O SAMU para Todos é uma política que iniciamos em 2019 para que a gente possa atender a todos os municípios capixabas. Nos próximos meses, vamos incluir mais sete municípios da região sul, nos aproximando ainda mais da nossa meta, que é chegar a 100% de cobertura da população capixaba. Esse é um grande desejo de toda a região, proporcionando mais qualidade de vida e segurança à população, proporcionando uma resposta mais rápida nos atendimentos e assim salvando vidas, o que mais buscamos nesse momento”, afirmou o governador Casagrande.

Durante a solenidade virtual transmitida ao vivo pelas redes sociais, Casagrande destacou a importância do SAMU 192, sobretudo, neste momento de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), e voltou a pedir a colaboração da população no enfrentamento à doença.

“A doença já está além do nosso calcanhar e não podemos deixar que ela nos atropele. Para isso, precisamos abrir leitos, mas também fazermos a nossa parte na redução da transmissão do vírus. Precisamos agradecer a quem está ajudando, e pedir encarecidamente a quem não está ajudando para que passe a ajudar nessa redução da interação social. Essa deve ser uma semana de resguardo, fazendo a Páscoa dentro de casa. Se nós fizermos o certo, vamos colher na frente. Se fizermos o errado, tentando buscar popularidade e simpatia superficiais, nós seremos penalizados”, pontuou.

Com esta nova etapa de operacionalização do SAMU 192, o Espírito Santo passa a uma cobertura de 85,04% da população, estando presente em 51 municípios. Somente este ano, o programa estadual “SAMU para Todos” realizou a expansão do serviço em 29 cidades capixabas. Está previsto ainda para os próximos dias a expansão do serviço em mais sete municípios, conforme pactuação entre a Secretaria da Saúde (Sesa), o consórcio CIM Polo Sul e os gestores municipais, sendo eles: Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Ibitirama, Muniz Freire, Presidente Kennedy e Vargem Alta.

Para a manutenção e efetivação do serviço, haverá a governança e coparticipação da expansão entre Estado (60%) e Municípios (40%). Anualmente, o Governo do Estado repassará um total de R$ 8,05 milhões aos 18 municípios contemplados neste momento.

“Ainda em 2019, o Governo apontou o caminho da ampliação do serviço em todo Estado, na perspectiva de que era necessário melhorar o tempo de resposta de atendimento às condições críticas. Isso com a prioridade de alcançar 100% de cobertura do SAMU 192 no Espírito Santo, que a partir de agora começa a ser uma realidade na região sul”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

De acordo com o secretário, o serviço será mais um exemplo de como o Sistema Único de Saúde (SUS) consegue apresentar caminhos e saídas com responsabilidade interfederativa, com financiamento tripartite e com grande protagonismo da gestão municipal.

“A nossa aposta foi por fazer o empoderamento dos municípios, fortalecendo os consórcios, e destacando o importante papel dos prefeitos e secretários de saúde municipais, que são os grandes gestores dessa ampliação. O Estado irá garantir 100% de toda estrutura de regulação, com organização regional para poder atender com a garantia de vaga zero a todo paciente atingido por uma doença grave”, completou Nésio Fernandes.

O secretário da Saúde ressaltou que, neste momento de pandemia, o SAMU 192 auxiliará no tempo de resposta na remoção dos pacientes. “Dentro de uma pactuação de uma grade de referência dos hospitais, que vão garantir a vaga zero”, explicou.

SAMU para Todos

O Governo do Estado instituiu em 2019, por meio do Decreto Nº 4548-R, a política estadual para a Rede de Urgência e Emergência, do componente Serviço Móvel de Urgência (SAMU 192), denominada de “SAMU para Todos”. O programa é uma estratégia de fortalecimento da regionalização e municipalização do SUS com a ampliação da governança e coparticipação tripartite da expansão do SAMU 192 para todo o território do Espírito Santo.

Foto: Hélio Filho/Secom