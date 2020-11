Mais 31 escolas da Rede Estadual ofertam ensino de tempo integral em 2021

today20 de novembro de 2020 remove_red_eye32

A Secretaria da Educação (Sedu) está ampliando a oferta de ensino em tempo integral para 2021. São 31 novas escolas no próximo ano que passarão a oferecer a Educação em Tempo Integral, totalizando 93 unidades na Rede Estadual. Ao todo, estão disponíveis 9.195 vagas, além das quase 25 mil já disponibilizadas até o ano de 2020. Os estudantes interessados devem ficar atentos às ofertas das escolas e ao cronograma da Chamada Pública Escolar, que segue com o período de rematrícula e transferência interna até o dia 09 de dezembro, pelo site da Sedu –www.sedu.es.gov.br

Clique AQUI e confira as 93 escolas que ofertarão Educação em Tempo Integral em 2021!

Nesse contexto, além dos 34 municípios já atendidos, 15 novos municípios capixabas passam a ter essa oferta: Santa Maria de Jetibá, Castelo, Atílio Vivaqua, Pancas, Itarana, Marilândia, Irupi, Apiacá, São José do Calçado, Dores do Rio Preto, João Neiva, Ibiraçu, Nova Venécia, Pinheiros, Conceição da Barra.

Uma das novidades é também o Modelo Propedêutico, com carga horária de 7 horas diárias, que é o modelo tradicional, sem a oferta de curso técnico integrado. Essa oferta existirá em alguns municípios, tanto para os estudantes do Ensino Fundamental II quanto do Ensino Médio.

Em alguns municípios, ainda existirá a oferta do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio Integral, com dez novos cursos, atendendo a um total de 40 escolas, com diversidade de cargas horárias e modelos.

São eles: Comunicação Visual, Controle Ambiental, Informática, Modelagem do Vestuário, Multimídia, Química, Rede de Computadores, Segurança do Trabalho, Teatro e Vendas. E os demais que já eram oferecidos: Administração, Agropecuária, Comércio, Eletrotécnica, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Marketing, Mecânica, Produção de Áudio e Vídeo e Recursos Humanos.

Clique aqui e confira todos municípios e escolas com oferta de Educação em Tempo Integral a partir de 2021.

Confira o cronograma da Chamada Pública Escolar

Cronograma Chamada Pública Escolar 2021 Solicitação de Rematrícula e/ou Solicitação de Transferência Interna 18.11.2020 a 09.12.2020 Solicitação de Pré-Matrícula 10.12.2020 a 28.12.2020 Divulgação do resultado da Rematrícula e Transferência Até 11.01.2021 Efetivação da matrícula dos alunos proveniente das etapas Transferência Interna e Pré-matrícula De 12.01.2021 a 25.01.2021 Chamamento dos alunos constantes na lista de suplência De 26.01.2021 a 12.02.2021

Clique AQUI e fique por dentro de todas as informações da Chamada Pública 2021.